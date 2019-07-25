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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sel bölgesinin son hali havadan böyle görüntülendi

Sel bölgesinin son hali havadan böyle görüntülendi

Sel bölgesinin drone ile havadan görüntülenmesi

( DÜZCE -ÖZEL)-Bir yandan yaralar sarılırken bir yandan kayıplar aranıyor DÜZCE

Temizlik Görevlisi Su Baskını Sel Felaketi İçme Suyu Felaket 


- Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde meydana gelen sel felaketinin 8. gününde bir yandan yaralar sarılırken bir yandan da kayıp 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmalar ise havadan görüntülendi. Düzce’de yaşanan sel felaketi sonrasında yapılan çalışmalar havadan görüntülendi. Cumayeri ve Akçakoca ilçesi’nde yaşanan sel felaketinde bir çok ev yıkılırken, 400’e akın ev ise hasar görmüştü. Devletim tüm imkanları ile sel bölgesinde çalışmalar sürüyor. Bir yandan dere yatakları temizlenirken bir yandan da selde kayıp olan 2 çocuğun aranmasına devam ediliyor. “Kapalı köy yolu yok” Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada ise “İlimizde yaşanan sel, heyelan ve su baskını sebebiyle; kayıp olan 2 vatandaşımız için, 188 personel ve 58 araçla arama çalışmaları devam etmektedir. Köylerimizde altyapı için normal hayata dönme yönünde çalışmalarımız devam etmekte olup kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır. İçme ve kullanım suyu desteğimiz devam etmektedir. Ayrıca zarar gören 38 içme suyu şebekesinin 12’si onarılarak hizmete açılmıştır. Düzce Belediyesinin 150 temizlik görevlisince, konut ve işyerleri ile köylerimizin ortak alanlarında temizlik çalışmaları devam etmektedir” denildi.
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