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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sel bölgesinde çalışanlara tetanoz aşısı yapılıyor Haberi

Sel bölgesinde çalışanlara tetanoz aşısı yapılıyor Haberi

ÇALIŞMALARA KATILANLARA AŞI YAPILMASI

( DÜZCE ) DÜZCE

Tetanoz Aşısı Su Baskını Sel Felaketi Felaket Sağlık Ekipleri 


- Düzce’de sel felaketinin yaşandığı bölgelerde temizlik, arama ve kurtarma çalışmalarına katılanlara sağlık ekipleri tarafından aşı yapılıyor. Düzce’de 17 Temmuz’da meydana gelen sel, su baskını ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerinde selde kaybolan ve henüz bulunamayan 2 çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarının yanı sıra köy merkezlerinde yaşamın normale dönmesi için temizlik ve yol çalışmaları da sürüyor. Sağlık hizmetlerinin de kesintisiz olarak verildiği sel bölgesinde Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çalışmalara katılan kişilerin mikroplardan etkilenmemesi için tetanoz aşısı yapıyor.
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