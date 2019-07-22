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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sel bölgesinde bulunan cesedin 7 yaşındaki Sanem'e ait olduğu belirlendi

Sel bölgesinde bulunan cesedin 7 yaşındaki Sanem'e ait olduğu belirlendi

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Bild Sel Felaketi Gesi Felaket 

-arşiv görüntüler

( DÜZCE ) DÜZCE

– Düzce’nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde meydana gelen sel felaketi sonrasında bulunan cesedin kimliği belirlendi.Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor. Selde kaybolan Fatma Töngel ile Cengiz Töngel’in cesedi bulunmuştu. Bugün yapılan aramalarda bir ceset daha bulundu. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, cesedin 7 yaşındaki Sanem Kaplan’a ait olduğunun belirlendiği bildirildi.
Kayıp olan Kağan Töngel (3), Nilgün Kaplan (39) ile kızları Funda Kaplan (9) ve İlayda Sinem Kaplan’ı (7) arama çalışmaları sürüyor.
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