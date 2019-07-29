Sel bölgesinde 12 gün boyunca arama yapan ekipler bölgeden ayrıldı

-Valinin teşekkür ederken görüntü

-Valinin konuşması

-detay



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce’de yaşanan selde kaybolan Töngel ve Kaplan ailesinin fertlerini 12 gündür bölgede arayan ekipler son kayıp olan 3 yaşındaki Kağan Töngel’i de bulunması ile bölgeden ayrılmaya başladı.

Vali Dr. Zülkif Dağlı, arama ekiplerinin koordinasyon merkezinde toplanan ekiplere teşekkür etti. 18 Temmuz’da Akçakoca ve Cumayeri, Gölyaka ilçelerinde sel suları ile birlikte Kaplan ailesinden Anne Nilgün Kaplan ile 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan, 7 yaşındaki ikiz kızları Sinem ve Sanem Kaplan ile Töngel ailesinden baba Cengiz Töngel, anne Fatma Töngel ve 3 yaşındaki Kağan Töngel sel sularına kapılarak kaybolmuşlardı. Yaklaşık 12 gün süren arama çalışmalarında kaybolanlara ulaşan ve defnedilmelerini sağlayan arama ekipleri son olarak Kağan Töngel’i bularak bölgeden ayrılmaya başladılar. Vali Zülkif Dağlı, Melenağzı mevkiindeki toplanma alanında arama ekiplerini ziyaret ederek tek tek teşekkür etti. Vali Dağlı, arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederek “Değerli arkadaşlar hepinize müteşekkiriz. Allah’a şükür sonuca ulaştık. 12 gündür geceleri de neredeyse böyle kafamızda olmak üzere hep beynimizi meşgul etti. Bir an önce nasıl buluruz. Allah’a şükür sizlerin desteği dün itibari ile baktığımızda 306 personelimiz vardı sahada. Az bir rakam değil. 70’in üzerinde araç 11 tane arama ve kadavra köpeğimiz. Diğer botlarımız. Sahil güvenlik, jandarma genel komutanlığımızın hava araçları diğer tüm emniyet, AFAD, Jandarma ve itfaiye tüm personelimiz burada sivil toplum kuruluşlarımız birde özelden bize destek olan arkadaşlarımız 12 gündür gece gündüz demeden bu işin üzerindeydik. Sonuca ulaştık Allah’a şükür. Sizlerin çalışması sayesinde oldu. Bunu biliyoruz. Gerçekten çok gayretli çalıştınız ve sonuca ulaşmamızda sizlerin desteği büyük. Bunu biliyoruz. Tabi burada hiç böyle afetler olmasaydı. Ama olduktan sonrada mutlaka bu kayıpları da bulmak hepimizin boynumuzun borcuydu. Sonunda da bulduk. Sizin yaptıklarınızı da biliyoruz. Nasıl çalıştığınızı biliyoruz. Ben burada ilk defa yakından şahit oldum. Çalışmalarınızın ne kadar önemli olduğunu ne kadar ehemmiyetli olduğuna ve ne kadar artık profesyonel olduğunuza en önemlisi bu. Ben şunu diyorum. Belki yıllar önce ülkemizde bu kadar afetle ilgili, bu kadar afetleri önlemek veya afetle ilgili mücadele etme yoktu. Şu anda araç gerecimiz var, insanımız var ama bunlardan en önemlisi sistemimiz var sizler gibi yetişmiş insan kaynağımız var hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah bu tür belaları afetleri bir daha milletimize halkımıza yaşatmasın diyoruz. Hepinizden Allah razı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından arama ekipleri bölgeyi terk etti.

