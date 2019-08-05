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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sel bölgesi havadan görüntülendi Video

Sel bölgesi havadan görüntülendi Video

Sel bölgesinden havadan görüntüler

( RİZE -ÖZEL) RİZE

Şiddetli Yağış Gesi 


- Rize’de etkili olan şiddetli yağış sonrasında Salarha Vadisinde bir araç dere taşması sonucunda sele kapıldı, araçta bulunan 2 kişi kurtarılırken, Hüseyin Çap adlı kişi sel sularında kayboldu. Günün ilk saatlerinde sel sularının çekilip derenin debisinin düşmesiyle aracın akıntıya kapıldığı Rize merkeze bağlı Dağsu Mahallesi’nden AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlandı. Suların çekilmesiyle sakinleşen sel bölgesi havadan görüntülendi.
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