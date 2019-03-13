Şeker tezgahı olarak kullanılan mermer, Rum kadına ait 138 yıllık mezar taşı çıktı

--Mezar taşından genel ve detay görüntü

--Ahmet Kurtcepe'nin evinden ve dükkanından görüntü

--Ahmet Kurtcepe konuşması

--Detay görüntüler



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya'nın Alanya ilçesinde yıllarca şeker tezgahı olarak kullanılan mermer yassı taş, 138 yıllık Rum kadına ait mezar taşı olduğu ortaya çıktı. Restore edilen mermer taş, müzeye kazandırıldı. Alanya’da 1960'lı yıllarda şekerleme üretimi yapan Hasan Ciğerci'ye ait dükkana Antalya’nın Gazipaşa ilçesinden ayaklı mermer tezgah getirildi.

Ciğerci dükkanda bu mermer tezgahı yaklaşık 15 yıl üzerinde şeker yoğurmak için kullandı. Hasan Ciğerci, 1980 yılında ise dükkanı akrabası olan Alaaddin Ciğerci'ye devretti. Alaaddin Ciğerci de bir süre işlettiği dükkanı sağlık problemleri eşinin kardeşi Ahmet Kurtcepe'ye devretti. Devir alan Kurtcepe de 1982 yılında işler duraklama noktasına gelince dükkanı kapatmak zorunda kaldı. Dükkandaki malzemelerin bir kısmını satan ve bir kısmını da dağıtan Kurtcepe, mermer şeker tezgahı ise Alanya Kalesi’ndeki Hisariçi Mahallesi'nde bulunan evinin deposuna götürdü. Mermer tezgahın mezar taşı olduğu ortaya çıktı Ahmet Kurtcepe, 2017 yılında mermer tezgahı tekrar kullanmak için depodan çıkarırken, taşındığı sırada düşürülerek, kırıldı. Parçalara ayrılan mermer tezgahın altında farklı harflerle yazılar olduğunu fark eden Kurtcepe, durumu Hisariçi Mahalle Muhtarı Mustafa Bayrak'a söyledi.



Bayrak da kırılan parçalardan bazılarını alarak incelenmesi için Alanya Arkeoloji Müzesi'ne götürdü. Müze yetkilileri, parçaları incelediklerinde, yıllarca tezgah olarak kullanılan taşın mezar taşı olduğunu ortaya çıkardı. Mezar taşının parçaları Kurtcepe'den alınarak, Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'na gönderildi. Burada 1 ay boyunca temizlenerek, restore edilen mezar taşı, 2017'de '14 Mayıs Müzeler Haftası'nda Alanya Arkeoloji Müzesi'ne kazandırıldı. Müze yetkilileri, mezar taşının üzerinde, Grek alfabesiyle Türkçe yazılar olduğunu aktardı. Mezar taşı Maria adlı Rum kadına ait olduğu tahmin ediliyor Mezar taşının üzerindeki yazılardan, 1881 yılında yaşamını yitiren Maria adlı Rum, zengin ve soylu kadına ait olduğu tahmin ediliyor. 138 yıllık olduğu düşünülen mezar taşının üzerinde Grek alfabesiyle Türkçe dizilimle 'Bu kabirde bulunan, gençliğine doymayan, muradına ermeyen, atalarının belini büken, Hacı Elefterios oğlu, Paraskeya kerimesi rahmetli Maria 1 Kasım 1867 tarihinde deblid olup, 1881 Yulio 18 tarihinde emri darı Pa..a olup, fani dünyadan ebedi ömre niyaz eyledi. Kerat eden rahmet eylesin' yazısının yer aldığı anlaşıldı. “Mermeri üzerinde şeker soğutmak için kullanıyorduk” Ahmet Kurtcepe başından geçenleri şöyle aktardı:” Bu mermeri 1960'lı yıllarda Hasan Ciğerci, Gazipaşa'dan lokum helva takımı olarak almış, Alanya'ya getirmiş dükkana koymuş. 1980'e kadar Hasan Ciğerci devam etti. 1980 yılında ayrılan Ciğerci dükkanı benim rahmetli enişteme devretti. Eniştemden de ben aldım dükkanı ve 1984'e kadar ben devam ettim. Enişte rahmetli olduktan 1 sene sonra dükkanı kapattım ve takımları dağıttım. Bu mermerde şeker mermeriydi. Mermeri üzerinde şeker soğutmak için kullanıyorduk. Kenarı saç kaplı olduğu için altında ney olduğunu bilmiyorduk tabi. Bu mermeri eve getirdim ve 15 sene kadar durdu. Daha ise mermeri kaldırmak isterken devrildi. Devrilince mermer kırıldı. Mermer parçalarına baktığımızda tarihi yazılar olduğu fark ettik ve daha sonra mahalle muhtarı durumdan haberdar ettim. Muhtarla beraber bu mezar taşını müzeye teslim ettik” dedi.



