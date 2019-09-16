Şeker pancarında yüksek rekolte yüzleri güldürdü

-ÇİFTÇİ SAMET KÖMÜROĞLU İLE RÖPORTAJ



( GAZİANTEP - ÖZEL) GAZİANTEP



- Gaziantep’te şeker pancarı üreticileri yüksek rekolte sevinci yaşarken, maliyetinden yakındı. Gaziantep’te şeker pancarı hasadı başladı verimden memnun olan çiftçi masraftan dolayı dertli Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçesinde şeker pancarı üreticileri hasada başladı.

Tarladan traktör yardımı ile toplanan şeker pancarları sapından ayrılarak, kamyonu yükleniyor. Doldurulan kamyon kasaları ile şekerler, Gaziantep'ten Malatya'ya götürülerek buradaki şeker fabrikasına bırakılıyor. Yüksek rekolte yüksek maliyet Bu yıl yüksek rekolte sevincini yaşayan pancar üreticileri, yüksek maliyetlerin de üzüntüsünü yaşıyor. Nurdağı ilçesi Gözlühöyük köyünde 280 dönüm alana şeker pancarı eken Samet Kömüroğlu , dönüm başına alınan ürün miktarının 10 tonu aştığını belirterek, "Pancarı Malatya'daki şeker fabrikasına satıyoruz. Normalde en yüksek alım fiyatı tonu 300 TL, Şeker orana göre bu bölgedeki ürün ise tonu 270-280 TL'den satılıyor. Yaklaşık 280 dönümlük araziye elektrikle birlikte toplam masrafımız 200 bin TL'yi buluyor. Nurdağı ve İslahiye'de 116 bin ton pancar ekildi Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, ise Nurdağı'nda 110 bin top, İslahiye'de ise 6 bin ton şeker pancarı ekildiğini kaydetti.

Belpınar, "Bizler ilçemizde üretilen şeker pancarını Gaziantep'te düzenlenen Gastronomi Festivalinde sergiledik. Ancak Gaziantepliler Nurdağı'nda şeker pancarı ekildiğini bilmediğini gördük. İslahiye'de ise pancar üretimi önceki yıllara göre azaldı. Bunun da şeker pancarının artan maliyeti, kota bulunmaması gibi nedenlerden çiftçinin bibere yönelmesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz" diye konuştu.



