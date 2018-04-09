Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök - ANKARA Haberi
, - Detaylar - Şeker - İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök'ün konuşmasıŞeker - İş Sendikası Genel Başkanı Gök: - "Özelleştirme İdaresi, millilikten uzak bir özelleştirme yapıyor ve ülkemizin bir pazar olması için her şeyi hazırlıyor"ANKARA(AA) - Şeker - İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin, "Özelleştirme İdaresi, millilikten uzak bir özelleştirme yapıyor ve ülkemizin bir pazar olması için her şeyi hazırlıyor." dedi. Gök, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.Şeker fabrikalarının satışının pazarlık usulüyle yapılacağına dikkati çeken Gök, pazarlık görüşmesine davet edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık arttırmayla sonuçlanacağını söyledi.
Gök, "Özelleştirme İdaresi, hakikaten bir akıl tutulması yaşıyor, millilikten uzak bir özelleşme yapıyor ve ülkemizin bir pazar olması için her şeyi hazırlıyor. Vatan topraksa eğer toprağın yerine betonu, doğalın yerine yapayı, fabrikanın yerine gökdelenleri, istihdamın yerine işsizliği koyduğunuzda nasıl ve ne kadar yaşanılabilir sorusunun cevabını vermesini istiyoruz." diye konuştu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına karşı davalar açtığını belirten Gök, yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti. Gök, Bor Şeker Fabrikası'nın 2011 yılında 129,9 milyon dolara satıldığını hatırlatarak, "Şimdi 83 milyon dolar. Kırşehir fabrikası 2011'de 81 milyon 743 bin dolardı, bugün 59 milyon dolara düştü. Toplamda 409 milyon lira daha düşük fiyata satıldı. Fabrikalar ucuza satılıyor. " iddiasında bulundu.