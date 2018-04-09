Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök - ANKARA

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök - ANKARA

, - Detaylar - Şeker - İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök'ün konuşmasıŞeker - İş Sendikası Genel Başkanı Gök: - "Özelleştirme İdaresi, millilikten uzak bir özelleştirme yapıyor ve ülkemizin bir pazar olması için her şeyi hazırlıyor"ANKARA(AA) - Şeker - İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin, "Özelleştirme İdaresi, millilikten uzak bir özelleştirme yapıyor ve ülkemizin bir pazar olması için her şeyi hazırlıyor." dedi.
Gök, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.Şeker fabrikalarının satışının pazarlık usulüyle yapılacağına dikkati çeken Gök, pazarlık görüşmesine davet edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık arttırmayla sonuçlanacağını söyledi.

Gök, "Özelleştirme İdaresi, hakikaten bir akıl tutulması yaşıyor, millilikten uzak bir özelleşme yapıyor ve ülkemizin bir pazar olması için her şeyi hazırlıyor. Vatan topraksa eğer toprağın yerine betonu, doğalın yerine yapayı, fabrikanın yerine gökdelenleri, istihdamın yerine işsizliği koyduğunuzda nasıl ve ne kadar yaşanılabilir sorusunun cevabını vermesini istiyoruz." diye konuştu.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına karşı davalar açtığını belirten Gök, yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.
Gök, Bor Şeker Fabrikası'nın 2011 yılında 129,9 milyon dolara satıldığını hatırlatarak, "Şimdi 83 milyon dolar. Kırşehir fabrikası 2011'de 81 milyon 743 bin dolardı, bugün 59 milyon dolara düştü. Toplamda 409 milyon lira daha düşük fiyata satıldı. Fabrikalar ucuza satılıyor. " iddiasında bulundu.

Basın Toplantısı Toplantı Özelleştirme Suç Duyurusu Açık Arttırma 

İlgili Foto Galeriler
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı