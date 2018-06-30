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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şeker İş Sendika Başkanı Şahin: “Kırşehir Şeker Fabrikasından işçi çıkarılması söz konusu değil” Haberi

Şeker İş Sendika Başkanı Şahin: “Kırşehir Şeker Fabrikasından işçi çıkarılması söz konusu değil” Haberi

Şeker-iş Sendika Başkanı Bilal Şahin'in açıklaması

Sosyal Medya A Haber Emeklilik Yaşı Özelleştirme Emeklilik 

--Arşiv Görüntü-
-Fabrikadan görüntü

( KIRŞEHİR )- "Sosyal medya kampanyaları gerçeği yansıtmıyor" KIRŞEHİR

- Şeker İş Sendikası Başkanı Bilal Şahin, Kırşehir Şeker Fabrikasının özelleştirme sonrası işçilerin çıkarıldığı yönündeki sosyal medya haberleri ve kampanyalarına cevap verdi. Şahin, Şeker Fabrikasının Tutku Gıda'ya devri sonrasında işçi çıkarılmasının söz konusu olmadığını, aksine eksik bölümlere işçi alımı olduğunu söyledi.

Yalnızca emeklilik yaşı gelenlerin emekliye ayrılacağını belirten Şahin, “Fabrika 5 yıl çalıştırılmak üzere Tutku Gıdaya verildi.
2 Temmuz tarihinde de teslim edilecek. Emekli olanlar emekliye ayrılacak. Emekliliği dolmayanlar da diğer fabrikalara tayin olacaklar. Fabrikadan işçi çıkartılmadı. Eksik olan bölümlere Ziraat Mühendisi, Kimya Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi tamamlanıyor. İşçi alımı var. İşçi çıkarılması söz konusu değil. Kimse çıkmadı sadece emekliliği dolmayanlardan diğer fabrikalara tayin için dilekçe alındı. Onlar diğer fabrikalara gidecekler. 4B’ye gitmek isteyenlerde dilekçe verdi. Kırşehir Şeker Fabrikasında öyle bir şey söz konusu değil teslim edilmeyen 13 fabrikada bu şekilde olacak. Emekli olanlar emekliye sevk olacak. Emeklilerin yüzde 80’i Kırşehir Şeker Fabrikası ile anlaştı. Çalışmaya devam edecekler. Emekli olmayanlarda Kırşehir’de başka bir kuruma geçecekler” dedi.

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