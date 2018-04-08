Şehzadeler'den 400 kadın Çanakkale'ye gitti - MANİSA
- Otobüslerin yola çıkmasıŞehzadeler'den 400 kadın Çanakkale'ye gittiMANİSA (AA) - Şehzadeler Belediyesinin kadınlar için başlattığı "2018 Yılında 2018 Kadınla Şehzadeler'den, Çanakkale'ye Yolculuk" Projesi kapsamında 400 kadın yola çıktı.Belediye tarafından başlatılan proje kapsamında 400 kişilik ilk kadın kafilesi Cumhuriyet Meydanı'ndan otobüslerle Çanakkale'ye uğurlandı.Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, burada yaptığı konuşmada, "Bu gezi kapsamında Çanakkale'de vatanımızı müdafaa eden 253 bin şehidimizi ziyaret edecek ve savaşın yaşandığı yerleri gezip göreceksiniz. Rabbim kazası belasız bir şekilde gidip gelmenizi nasip etsin." dedi. Proje kapsamında nisan ayı boyunca her hafta sonu kadınları Çanakkale'ye göndereceklerini belirten Songüler, böylece 2018 kadının Çanakkaleyi görmesini sağlayacaklarını sözlerine ekledi.