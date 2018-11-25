Şehzadeler'de bin fidan toprakla buluştu İzle

-TAYLAN YALÇIN'IN AÇIKLAMASI

-ÖMER FARUK ÇELİK'İN AÇIKLAMASI



( MANİSA )- Şehzadeler'deki yeşil alan miktarı 4 yılda iki katına çıktı MANİSA



- Şehzadeler Belediyesi ve Çevre Koruma Dergisi işbirliği ile bin adet Toros Sediri Fidanı Kuşlubahçe Mahallesi'nde toprakla buluştu. Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan 5 bin metrekarelik alanda yapılacak ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları ile mahalle yeni bir yaşam alanına kavuşacak. Şehzadeler Belediyesi ve Çevre Koruma Dergisi (ÇEVKOR) iş birliği ile bin adet Toros Sediri ağacının fidanı toprakla buluştu. Kuşlubahçe Mahallesinde bulunan 5 bin metrekarelik alanda oluşturulacak park alanında düzenlenen törenle Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve ÇEVKOR Halkla İlişkiler Müdürü Taylan Yalçın’ın katılımı ile fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

"Gelecek nesillerimize bırakacağımız en güzel miras ağaçtır" Gelecek nesillere bırakılacak en güzel mirasın ağaç olduğunu ifade eden Çevre Koruma Dergisi Halkla İlişkiler Müdürü Taylan Yalçın, “2018 Yılında 27 ilimizde toplamda 60 bin adet fidanı toprakla buluşturduk. Tüm bu ağaçlarımızın bakım, dikim ve sulama işlemlerini belediyelerimiz üstlendi. Bugün de Şehzadeler Belediyemizin destekleri ile bin adet fidanın dikimini gerçekleştirdik. Bu fidanların toprakla buluşmasında emeği geçen Şehzadeler Belediyemizin tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Gelecek nesillerimize bırakacağımız en güzel miras ağaçtır” dedi.

“10 binlerce ağaç fidanını toprakla buluşturduk" 2014 yılında bu yana Şehzadeler’deki yeşil alan miktarının iki katına çıkardıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, “Şehzadeler Belediyesi olarak daha güzel ve daha yeşil bir Şehzadeler için çalışmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz 2014 yılında ilçemizdeki yeşil alan miktarı 220 bin metrekare civarındayken, bugün 450 bin metrekareyi geçmiş durumda. Bugüne kadar 10 binlerce ağaç fidanını toprakla buluşturduk. Bugün de Kuşlubahçe Mahallemizde dolgu çalışmalarını yeni tamamladığımız büyük park alanında ÇEVKOR ve hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen bin adet Toros sediri ağacı fidanını toprakla buluşturduk. Bu büyük alanla ilgili çok kapsamlı bir proje hazırladık. Park alanımız tamamlandığında halkımızın araçlarını rahatlıkla park edebilecekleri cep otoparkları olacak, halkımızın spor yapabileceği spor alanları olacak. Çocuk oyun gurupları ve yürüyüş yollarının olduğu, halkımızın hoş vakit geçirecekleri güzel bir park alanı olacak. Bunun ilk adımı olan fidanlarımızın dikimini gerçekleştirdik. Diğer çalışmalarımızı da etap, etap yaparak tamamlayacağız. Böylesine güzel projelere imza atan ÇEVKOR’a, değerli bağışçılara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Fidan dikimi töreninin ardından ÇEVKOR tarafından Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve fidanların teminini sağlayan firmalara plaket takdim edildi.

