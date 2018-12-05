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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehzade Selim’in puşidesi ilmek ilmek işleniyor...Örtüye yaklaşık 500 bin ilmek atılacak

Şehzade Selim’in puşidesi ilmek ilmek işleniyor...Örtüye yaklaşık 500 bin ilmek atılacak

Puşidenin işlenmesi

İslam Şili 

-Müdür Yardımcısı Burhan Özgür’ün röportajı

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Osmanlı Devleti'nin 14. Padişahı ve 93. İslam Halifesi olan Sultan Ahmet’in küçük yaşta vefat eden oğlu Şehzade Selim’in sandukasının puşidesi Samsun’da işleniyor. 4 ay sürecek olan örtünün işlenmesinde yaklaşık 500 bin ilmeğin atılması ön görülüyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünün öncülüğünde yürütülen, Türkiye’deki 10 olgunlaşma enstitülerinin yer aldığı “Osmanlı Padişahlarının Puşideleri Yenileniyor Projesi” kapsamında Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, 5 kişilik ekiple 1 aydır Sultan Ahmet Türbesi’nde yer alan Şehzade Selim’in sandukasının puşidesini kadife üzerine altın sarısı sim iplikle Osmanlı motiflerini maraş işi tarzıyla özenle ilmek ilmek işliyor. İşlenmesinin yaklaşık 4 ay sürecek olan puşidenin bitmiş hali ise 1 metre olacak ve işlenmesinde yaklaşık 500 bin ilmeğin atılması öngörülüyor. "Yaklaşık 500 bin ilmek atılması öngörülüyor” Puşide hakkında bilgi veren Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Burhan Özgür, Şehzade Selim’in puşidesinden önce enstitüde Osmanlı Padişahı 4. Mustafa’nın puşidesinin örüldüğünü hatırlattı. Şimdiki puşidenin ise Sultan Ahmet’in oğlu şehzade Selim’e ait olduğunu ifade eden Özgür, “Bu puşideyi yaklaşık 4 ay içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Puşide bitince Sabancı Olgunlaşma Enstitüsüne teslim edeceğiz. Sonrasında ise puşideler kitaplaştırılacak. Puşidelerin özellikle lazer kesimiyle yapılan kalıpları bize gönderiliyor. Biz bu kalıpları elde Maraş işi tarzıyla aslına uygun olarak elde işlenerek bitirilecek. Puşide küçük olduğu için bitiminde yaklaşık 500 bin ilmek atılmış olacaktır diye öngörüyoruz” dedi.
Puşide, işlenmesinin ardından İstanbul’da ki Sultan Ahmet Türbesi’nde yer alan Şehzade Selim’in sandukasının örtüsü ile değiştirilecek.
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