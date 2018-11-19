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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şehzade Osmanoğlu, Fetih Müzesi’nde duygulandı Haberi

Şehzade Osmanoğlu, Fetih Müzesi’nde duygulandı Haberi

Müzeden görüntü

Zaman Tüneli Gezin Kubbe 

-Şehzadenin ve başkanın müzeyi gezmeleri
-Röportajlar

( BURSA )- Osmanoğlu: “Bu müze bizi 700 yıl öncesine götürdü” BURSA

- Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid’in 4. kuşak torunlarından Orhan Osmanoğlu, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezerken duygulu anlar yaşadı. Osmangazi Belediyesi’nin hizmete sunduğu Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Şehzade Orhan Osmanoğlu ve ailesini ağırladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehzade Osmanoğlu ve beraberindeki gruba Bursa’nın fetih gününün 3 boyutlu olarak anlatıldığı dev müzeyi gezdirerek, binanın yapılışıyla ilgili bilgiler verdi. Dünyanın en büyük tam panoramik müzesinde gördükleri karşısında duygulanan Osmanoğlu, böyle bir eseri kazandırmasından dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti. Müzenin giriş katındaki 16 büyük tabloyu dikkatle inceleyen Orhan Osmanoğlu, 42 metre açıklığındaki dev kubbeye çıktığında ise büyük bir heyecan yaşadı. Müzeyi gezerken bir hayli duygulandığını söyleyen Orhan Osmanoğlu, “Muhteşem bir eser olmuş. Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ederim. Bütün Türkiye’ye sesleniyorum; Bursa’ya gelip bu müzeyi mutlaka gezin. Burada adeta zaman tüneline girdik. Osmanlı’nın Ertuğrul Gazi’den başlayan sürecini bu müzede görüyoruz. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu adeta gözümüzün önünde canlandı. Çok duygulandık. Bu Panorama 1326 gezisi, bizi 700 sene öncesine götürdü” dedi.

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