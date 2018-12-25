Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Şehrin simgesinde kar topu savaşı

Şehrin simgesinde kar topu savaşı

Kent Meydanından görüntüler

Ölümsüz Sosyal Medya Kar Topu Kullar Kar Yağışı 

-Vazo'dan görüntüler
-Kar topu oynayan vatandaşlar
-Vatandaşlar ile röportajlar

( KÜTAHYA )- Kütahyalılar karın yağması ile sokaklarda kar topu oynadı KÜTAHYA

- Gün boyu Kütahya'da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar şehrin simgelerinden olan Çini Vazo'da kar topu oynadılar. Anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekindiler. Kütahyalı vatandaşlar gün boyu etki olan kar yağışının ardından sokaklara çıkarak kar topu oynadılar. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte vatandaşlar anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekindiler. Her yıl olduğu gibi Kütahyalılar bu senede kar keyfini kentin simgesi olan vazoda kar topu savaşı yaparak çıkarttılar. Kütahya Valiliğinden yapılan açıklama sonra 26.12.2018 tarihinde okulların tatil edilmesinin ardından sosyal medyadan haberleşen gençler ise Saat Kulesi ve Zafer Meydanı'nda kar topu oynadılar.
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı