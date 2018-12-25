Şehrin simgesinde kar topu savaşı

-Vazo'dan görüntüler

-Kar topu oynayan vatandaşlar

-Vatandaşlar ile röportajlar



( KÜTAHYA )- Kütahyalılar karın yağması ile sokaklarda kar topu oynadı KÜTAHYA



- Gün boyu Kütahya'da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar şehrin simgelerinden olan Çini Vazo'da kar topu oynadılar. Anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekindiler. Kütahyalı vatandaşlar gün boyu etki olan kar yağışının ardından sokaklara çıkarak kar topu oynadılar. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte vatandaşlar anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekindiler. Her yıl olduğu gibi Kütahyalılar bu senede kar keyfini kentin simgesi olan vazoda kar topu savaşı yaparak çıkarttılar. Kütahya Valiliğinden yapılan açıklama sonra 26.12.2018 tarihinde okulların tatil edilmesinin ardından sosyal medyadan haberleşen gençler ise Saat Kulesi ve Zafer Meydanı'nda kar topu oynadılar.

