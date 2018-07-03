Şehrin göbeğinde sokak kavgası kamerada... Palalı saldırganlar mahalleyi birbirine kattı Video

-Vatandaşların toplanması

-Yerde oturmaları

-Slogan atmaları

-Polis ekipleri detay

-Kalabalık vatandaşlar detay

-Müzakerece polis ve vatandaşlar detay konuşmaları detaylar



( BURSA ) BURSA



- Bursa’da bir kıraathaneye baskın yaptıkları iddia edilen bir grup Suryeli ile vatandaşlar arasında kavga çıktı. Yaralanan 3 şahıs hastaneye kaldırılırken bir grup mahalleli ayaklandı. Suriyelilerin pala ile saldırı anı kameralara yansıdı. Olay, Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Çarşamba Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde bir kıraathaneyi basan bir grup Suriyeli 3 kişiyi pala ile yaraladı. Olayın ardından Suriyeli grup ve mahalleliler arasında kavga çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Yaralanan şahıslar hastaneye kaldırılırken mahalleliler ise toplanarak Suriyelileri protesto etti. Öfkeli Mahalleli olay yerinde bulunan Suriyelilere ait dükkanların camlarını kırdılar. Polis ekiplerinin ikna etmesi üzerine dağılan yaklaşık 500 kişi gece toplanarak Suriyeli vatandaşları protesto etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmesi üzerine vatandaşlar açıklama yaparak dağıldı. Kıraathaneyi basan Suriyeli vatandaşların pala ile saldırı anları saniye saniye kameralara yansıdı.

