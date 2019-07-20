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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şehrin en işlek caddesinde ilan-ı aşk etti

Şehrin en işlek caddesinde ilan-ı aşk etti

Hazırlıklardan görüntüler

Evlilik Teklifi Kalaba Alabalık Kışla 

-Yanlışlıkla erken yakılan meşaleler
-Mumların yakılışı
-Pankarttan detay
-Sevgilisinin gelişi
-Evlilik teklifi ve sonrası
-Çevreden ve kalabalıktan detay

( RİZE -ÖZEL) RİZE

- Rize’de insan yoğunluğunun en çok olduğu caddede sevgilisine evlenme teklifi etti. Rize’de sevgilisine evlenme teklifi etmek isteyen İhsan Reyhan isimli genç, teklif için sevgilisi Meryem Vanlı’nın çalıştığı iş yerinin hemen altı olan şehrin insan yoğunluğunun en çok olduğu caddesini seçti. Deniz Caddesi olarak bilinen Osman Karavin Caddesi’nde yere gül yaprakları seren Reyhan ve arkadaşları, mumlarla yaprakların etrafına büyükçe bir kalp çizdi. Bir gurup arkadaşı ise üzerinde ‘Benimle evlenir misin?’ yazılı pankart açtı. Ellerine meşaleler alan vatandaşlar önce Meryem Vanlı’nın gelmesini bekledi. Sevgilisinin arkadaşını arayan İhsan Reyhan, sevgilisi Vanlı’nın gelişine yakın herkesi uyardı ve mumlardan oluşan kalbin ortasına geçti. Caddeye adım atmasıyla bir anda yakılan meşaleler ve başlayan müzik Meryem Vanlı’yı bir anda şaşırttı. Kız arkadaşını mumların ortasına alan İhsan Reyhan, bir anda yanan mumların ortasında yere diz çökerek evlenme teklifi etti. Sevgilisinin teklifini kabul etmesiyle ise yüzük takıldıktan sonra kendilerini izleyen coşkulu kalabalığın alkışlarıyla birbirlerine sarıldılar. Genç adam şehrin en işlek caddesinde, caddeden geçenler, işletmelerde oturanların heyecanlı bakışları altında evlilik teklifi etmiş oldu.
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