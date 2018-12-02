Şehre inen yaban domuzuna araba çarptı - MUĞLA

- Konacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki olay yeri - Yaralı domuzdan detaylar - Trafik polislerinin araçları yönlendirmesi - Ev sahibi Sevim Sarı'nın açıklaması - Ayşe Üzer Güneşer'den açıklama - Bodrum Belediyesinin hayvan nakil aracı'nın gelmesi - Yaralı Domuzun araca alınmasıŞehre inen yaban domuzuna araba çarptı - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde yaralanan domuz, barınağa götürüldüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, köpekten kaçarken kamyonun çarpması sonucu yaralanan yaban domuzu, hayvan barınağına götürüldü.Konacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bir evin bahçesindeki tavuk kümesine girmeye çalışan yaban domuzuna, karşısına çıkan köpekten kaçmaya çalışırken yoldan geçen kamyon çarptı.Çarpmanın şiddetiyle yaralanan domuz, yola savruldu.Olayı gören bahçe sahibi ile vatandaşlar, durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olmasına rağmen hareket etmeye çalışan domuz, kısa süreli paniğe neden oldu.Ev sahibi Sevim Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, domuzların hemen hemen her gün bahçelerine geldiğini ve bazen tedirgin olduklarını söyledi.
Köpeğin sesiyle dışarıya çıktığını anlatan Sarı, "Tavukları yemek istemiş, ancak köpek ona o köpeğe saldırmış. Kaçarken de araç çapmış." dedi. Ayşe Üzer Güneşer de domuzun bahçenin içinde olduğunu belirterek, "Hayvan aç olduğu için tavukları yemeye gelmiş. Normalde grup halinde geziyorlar ama bu kez tek gelmiş. Köpeğe saldırmaya çalışmış. Kaçarken de kamyon çarpmış." diye konuştu. Yaralı domuz, bölgeye gelen Bodrum Belediyesinin hayvan nakil aracıyla, meraklı vatandaşın bakışları arasında hayvan barınağına götürüldü.