Şehitlikte "Değerler Eğitimi" dersi - AMASYA - Öğrencilerin şehitliği gezmesi - Öğrencilerin şehit mezarlarına çiçek ve bayrak bırakması, dua etmesi - Öğretmenlerin ders anlatması - Okul Müdürü Ramazan Mutlu'nun konuşması - Öğrencilerden Raza Baydilli'nin konuşması - Amasya 'da ortaokul öğrencileri, şehitlik, vatan, bayrak gibi kavramların anlatıldığı dersi şehitlikte işlediAMASYA (AA) - Amasya 'da Ziyapaşa Ortaokulu öğrencileri, Değerler Eğitimi Projesi kapsamında şehitlikte ders işledi. Amasya Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda öğrencilere, okulun Sosyal Bilgiler öğretmenleri tarafından, şehitlik, vatan, bayrak kavramları anlatıldı.Öğrenciler dersten sonra, şehit kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı ve dua etti.Okul Müdürü Ramazan Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere Değerler Eğitimi'ni yerinde vermek amacıyla günün ilk dersini şehitlikte işlediklerini söyledi.
Vatan, millet ve bayrak sevgisinin en güzel anlatılacağı yerin şehitlikler olduğunu vurgulayan Mutlu, şunları kaydetti:"Ülkemiz için kendi canını seve seve feda eden şehitlerimizi ziyaret etmek ve öğrencilerimize milli değerlerimizi aşılamak için böyle bir program yaptık. Öğrenci ve öğretmenlerimiz buraya geldiler, ilk derslerini burada işlediler. Yaklaşık 150 öğrencimiz ellerinde bayrak ve çiçeklerle şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettiler. Şehitliğin ne olduğunu kitabi olarak biliyorlar ama uygulamalı olarak pek bunu kavrayamadıkları için yerinde görmeleri onları daha çok farklı hissettirdi. İnşallah bunu devamlı planlayarak, öğrencilerimizi sık sık buraya getirerek, şehitlik kavramının bizim milletimizin için ne kadar önemli olduğunu öğretmeyi amaçlıyoruz."Öğrencilerden Raza Baydilli, şehitliğe ilk defa geldiğini ve çok hüzünlendiğini ifade etti. Baydilli, "Burada vatan için canını feda etmiş kişileri görünce hüzünlendim. Ben de asker olmak isterdim, şehitlik mertebesine ulaşmak isterdim. Çok fedakar olduklarını düşündüm. Onlar vatanımız için, gözlerini kırpmadan canlarını feda etmişler, onlar bizim için çok değerli." şeklinde konuştu.