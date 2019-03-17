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17 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Şehitlerin yazdığı mektuplar vatandaşları duygulandırdı

Şehitlerin yazdığı mektuplar vatandaşları duygulandırdı

Öğrencilerin vatandaşlara mektup vermesi

Vatansever Farkındalık Şehitleri Anma Günü Üniversite Öğrencisi Sosyal Sorumluluk 

-Vatandaşların duguları
-Öğrenciler ile röportaj

( KÜTAHYA -ÖZEL) KÜTAHYA

- Kütahya’da bir grup üniversite öğrencisi ellerindeki şehitlere ait mektupları vatandaşlara hediye etti. 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeni ile farkındalık oluşturmak isteyen gençlerin bu davranışı vatandaşların büyük taktirini topladılar. Kütahya’da bir grup üniversite öğrencisi ellerinde ki şehitlere ait mektupları vatandaşlara hediye ettiler. 18 Mart şehitleri anma günü nedeni ile farkındalık oluşturmak isteyen gençlerin bu davranışı vatandaşların büyük taktirini topladılar. Dumlupınar Üniversitesi Lösev topluluğu gönüllüleri tarafından yapılan etkinlikte Şehit Eren Bülbülden, Şehit Polis Memuru Mehmet Güngördü'ye kadar bir çok şehidin şehadetlerinden önce yazdıkları mektupları vatandaşlara armağan eden ve okumalarını isteyen gençler aynı zamanda bir sosyal deney gerçekleştirdiler. Topluluk sosyal sorumluluk projeleri koordinatörü Mücahit Buruk “ Bugün 18 Mart şehitleri anma günü kapsamında bir etkinlik gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza şehitlerimizin yazmış oldukları mektupları okuttuk. Bunun sonucunda vatandaşların duygu ve düşüncelerini sorduğumuzda ise gayet memnun edici bir tepki ile karşılaştık ve Kütahyalıların bu konuda vatansever duygularının belli ediyorlar. Toplamda 20 vatandaşlarımıza mektuplar verdik.” dedi.
Öğrencilerden Ümit Dam ve Yusuf Barin projede yer almaktan mutlu olduklarını ve vatandaşların şehitler hakkında ki düşünlerini duydukların çok gururlandıklarını söylediler. Okudukları mektup karşısında duygulanan vatandaşlar ise üzücü bir durum olmasına karşın kahraman şehitlerimizi unutmayacaklarını, aldıkları en değerli mektup olduğunu ifade ettiler.
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