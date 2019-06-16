Şehitleri anmak için yapılan Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü sona erdi

-Yürüyüşün görüntülenmesi

-Yürüyüşçülerin karşılanması

-Yürüyüşçülerin yağmur altında şehirden geçmesi

-Törenden görüntüler

-Detaylar



( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kurtuluş Savaşı’nda cepheye cephane ve erzak taşınan tarihi İstiklal Yolu’nun 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu güzergahındaki geleneksel yürüyüşü sona erdi. Yürüyüşçüler, sağanak yağış altında 95 kilometre yürüyerek Kastamonu’ya ulaştı. Kastamonu Valiliğinin himayesinde bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ‘Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü’ İnebolu Türk Ocağı önünde düzenlenen törenin ardından 350 kişilik kafile, yürüyüşün dördüncü gününde zor şartlar altında 95 kilometre yol yürüyerek Kastamonu’ya ulaştı. Kastamonu’da Kışla Parkı önünde yürüyüşçüler, kendilerini karşılamaya gelen Vali Yaşar Karadeniz’e İnebolu’dan aldıkları Türk Bayrağını teslim ettir. Daha sonra yürüyüşçüler, kendilerini karşılamaya gelen il protokolü ve vatandaşlarla birlikte açtıkları dev Türk Bayrağı eşliğinde marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Burada Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, yoğun yağmur altında gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Yaşar Karadeniz, “Uzun bir parkuru bitirdiniz, gerçekten zorlu bir güzergah ve eminim ki çok yorulmuşsunuzdur. Ancak şunu belirtmek isterim, 100 yıl önce burada bu cephaneyi taşıyanların yaşadıkları zorluklar bugünkü yaşanan zorluklardan kat kat daha fazlaydı. O günün iklim şartları, yol şartları, yaz kış demeden karda kışta yürümek zorundaydılar, sadece kendileri de yürümekle kalmayacaklardı İnebolu’dan aldıkları emanetleri silah ve cephaneyi İç Anadolu’ya Ankara’ya ulaştırmak zorundaydılar. Çünkü o silah ve cephaneler sayesinde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş Savaşını daha güçlü bir şekilde vermişler ve kahraman milletimize bağımsızlığı getirmişlerdir. Bugünkü yaptığımız törenle onları anarken, onların yaşadıklarını da hiçbir zaman unutmamak zorundayız ve bunu ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından gelecek nesillere de aktarmak durumundayız. İşte İstiklal Yolu bu açıdan bizim için önemliydi” dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, “Şehitler ve Evliyalar Şehri Kastamonu, Çanakkale ve Milli Mücadele’nin kahraman şehridir. Erkekleri cephede olan Türk kadınının ‘vatan için erlerimizle birlikte seve seve ölürüz’ dediği kenttir. Kastamonu, Türk’ün damarlarındaki asil kanının hala canlı olduğunu hissedeceğiniz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin ne kadar sağlam atıldığını daha iyi anlayabileceğiniz mukaddes bir memlekettir. 2019 yılı Milli Mücadele hareketinin 100’üncü yıldır. Ayrıca bu yıl, kurtuluşun basın komutanlığını yürütüldüğü Açıksöz Gazetesi’nin kuruluşu ve ilk Türk Kadın Mitingi’nin de 100’üncü yıldır. Kastamonulular olarak ayrı bir gurur ve onur duymaktayız. 100 yıl önce verilen mücadelenin nesilden nesile sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi, birlik ve beraberliğimizin kıymetinin daha iyi kavranabilmesi için buradayız. İstiklal Yolumuz, 2018 yılında Milli Park unvanının elde etmiştir. Şerife Bacıların, zor şartlarda cepheye mermi taşıdığı, nice destanların yazıldığı bu yol istikbalin yoludur. Bu yol Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağı nişanesidir” dedi.

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak da, “Atatürk’ün ‘Gözüm cephede, kulağım İnebolu’da’ dediği yoldur İstiklal Yolu. Şehit Şerife Bacıların donarak öldüğü, 95 kilometrelik güzergah 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından tarihi sit alanı olarak ilan edildi. Yine İstiklal Yolu 2018 yılında İstiklal Yolu Milli Parkı olarak ilan edildi. Bu da ilimizin üçüncü Milli Parkı olmuştur. 2008 yılından bu yana Kastamonu Valiliğimizin himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün organizesinde İstiklal Yolu yürüyüşleri yapılmaktadır. Bu yıl yürüyüşlerin 14’üncüsünü gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye’nin dört bir yanından gelen yürüyüşçüler, evlerine gitmek üzere şehirden ayrıldı.

