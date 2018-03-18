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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Şehitleri anma yürüyüşü - KASTAMONU

Şehitleri anma yürüyüşü - KASTAMONU

- Yürüyüşten görüntüler - Dua edilmesi18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü - Kastamonu 'da şehitler için yürüyüş düzenlendiKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi.
Şehitler Parkı'nda toplanan vatandaşlar, buradan ellerinde Türk bayraklarıyla Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü.Yürüyüşün ardından Şehitler Anıtı önünde toplanan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.Kur'an - ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Osman Aydın tarafından tüm şehitler için dua edildi.Programa, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik ile Belediye Başkanı Tahsin Babaş katıldı.

Şehit Saygı Duruşu Akkale 

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