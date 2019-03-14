Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü - BİLECİK İzle
- Etkinlikten detaylar - Toprak, su ve Türk bayrağı, Bilecik li atletlere teslim edilmesi - Emanetin Vali Bilal Şentürk'e teslim edilmesiŞehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan yola çıkarılan toprak, su ve Türk bayrağı, Bilecik li atletler tarafından teslim alındıBİLECİK (AA) - Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 22. Zafer Koşusu kapsamında, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağı, Bilecik li atletlere teslim edildi.Bursalı atletlerin taşıdığı toprak, su ve bayrağın devir teslim töreni, Bilecik kent merkezi girişindeki Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda yapıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından emanetler Valiliğe götürüldü. Bilecik li atletler, Vali Bilal Şentürk'ten aldıkları emanetleri il sınırında Eskişehirli atletlere teslim edecek.Emanetler, Bilecik - Eskişehir - Ankara güzergahında il sınırlarında devir teslim törenleri yapıldıktan sonra 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
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