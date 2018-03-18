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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı - ATİNA Haberi

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı - ATİNA Haberi

- Pire Şehitliğinde düzenlenen törenden detaylar Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı - Yunanistan 'daki Pire Şehitliğinde tören düzenlendiATİNA (AA) - Yunanistan 'daki Pire Şehitliği'nde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Törene, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik, askeri ateşeler ve diplomatik misyon üyeleri katıldı.
Şehitlik anıtı önünde yapılan saygı duruşunun ardından, şehitlik defterini imzalayan Büyükelçi Çevik bir konuşma yaptı.Çanakkale Deniz Zaferinin yalnızca bir matem gün olmadığının altını çizen Çevik, "18 Mart aynı zamanda tarih sahnesinden silinmeye çalışılan bir milletin ayakta kalma irade ve azminin bir gurur ve ilham kaynağıdır." ifadelerini kullandı.Çevik, Dışişleri teşkilatında görev yaptıkları dönemde Atina da dahil olmak üzere terör saldırılarına şehit olan 42 diplomat ve temsilciyi anarak, "Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere, yurt savunmasında ve terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında sürdürmekte olduğumuz kararlı mücadelede ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında canlarını feda eden şehitlerimiz vatanın ve milletin geleceği söz konusu olduğunda en büyük zorlukların göğüslenebileceğini nelerin belirleneceğini en somut şekilde göstermişlerdir." ifadelerini kullandı.Pire Türk Şehitliği 1859 yılında Müslüman mezarlığı olarak kurulduktan sonra, 24 Mart 1890'da Pire Belediyesi tarafından Osmanlı Devleti'ne verildi.
Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı'nda esir olarak Atina'ya götürülen ve ölenlerin defnedilmesiyle şehitlik hüviyetini kazandı.

Saygı Duruşu Diplomat Yurt Dışı Darbe Girişimi Saldırı 

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