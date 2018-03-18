Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü - ZONGULDAK Haberi
- Törenden genel görüntü - Baygınlık geçiren öğrenciye ilk müdahale - Şehit yakınlarının karanfil bırakması - Hüseyin Kaçmaz'ın mezarı başında genel görüntüŞehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl DönümüZONGULDAK (AA) - Ereğli ve Alaplı ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'nda başlayan tören, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Aykut Manioğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Ereğli Şube Başkanı Mehmet Demirdüyen tarafından çelenk bırakıldı.Tören sırasında baygınlık geçiren bir öğrenciye ise ilk müdahaleyi doktor olan Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yaptı. Öğrenci, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.Törenin ardından anıtın arkasında bulunan şehitliğe protokol üyeleri ve şehit yakınları karanfil bıraktı. Şehit yakınları karanfil bırakırken gözyaşlarını tutamadığı görüldü. "Dünyanın en yaşlı gazisi" unvanını taşırken 1994'te 110 yaşında vefat eden Hüseyin Kaçmaz'ın Kestaneci Mahallesi'nde bulunan mezarı başında dua edildi, karanfil bırakıldı. - AlaplıAtatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaplı Şube Başkan Muhammer Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Türk ve dünya tarihi için dönüm noktası olan kahramanlık ve fedakarlığın doruk noktasına ulaştığı Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutladı.