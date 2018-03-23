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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Şehitlere saygı için Çanakkale'ye pedallayacaklarlar - BARTIN

Şehitlere saygı için Çanakkale'ye pedallayacaklarlar - BARTIN

- Bisikletçilerden ve bisikletlerden detaylar - Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Artar ile röportaj - Bartın Valisi Nusret Dirim'in Artar'a Türk Bayrağı ve Bartın toprağı teslim etmesiŞehitlere saygı için Çanakkale'ye pedallayacaklarlar - Bartın 'da 27 bisikletli Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla Çanakkale'ye doğru yola çıktıBARTIN (AA) - Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği üyeleri, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla Çanakkale'ye hareket etti.Çanakkale Valiliği'nce her yıl düzenlenen Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla organize edilen etkinliğe katılan 27 bisikletliyi valilik önünde uğurlama töreni düzenlendi.
Vali Nusret Dirim, törende Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Artar'a Türk bayrağı ve Bartın toprağı emanet etti.Artar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe ülkenin her ilinden katılım olduğunu söyledi.

Dernek olarak her yıl Çanakkale'ye "şehitlere saygı bisiklet turu"na gittiklerini belirten Artar, "Etkinlik çerçevesinde 2 gün boyunca 120 kilometrelik bir güzergahta Gelibolu yarım adasında Bartın lı şehitlerimizle buluşacağız. Bartın toprağımızı ve Bartın bayrağımızı şehitlerimize kavuşturmayı planlıyoruz. Oradaki organizasyonumuz, iki gün boyunca şehitlikler tabyalar ve abidede son bulacak." şeklinde konuştu.
Törenin ardından 27 bisikletli Çanakkale'ye doğru yola çıktı.

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