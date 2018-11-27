Şehitler memleketlerine uğurlandı - İSTANBUL

- Araç Çıkışı İstanbul 'da askeri helikopterin düşmesi - Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildiİSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de, dün askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.Sancaktepe'de dün eğitim faaliyetleri kapsamında uçuşunu gerçekleştirirken düşen helikopterde buluna ve şehit olan Kara Pilot Albay Göksenin Aytural, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli ve Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan için Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'nde düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra subay ve astsubaylar katıldı. Törende şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz tarafından dua edildi.Yapılan duanın ardından şehitlerin cenazesi uğurlandı. Tören basına kapalı gerçekleşti.