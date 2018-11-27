Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Şehitler memleketlerine uğurlandı - İSTANBUL

Şehitler memleketlerine uğurlandı - İSTANBUL

- Araç Çıkışı İstanbul 'da askeri helikopterin düşmesi - Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildiİSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de, dün askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.Sancaktepe'de dün eğitim faaliyetleri kapsamında uçuşunu gerçekleştirirken düşen helikopterde buluna ve şehit olan Kara Pilot Albay Göksenin Aytural, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli ve Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan için Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'nde düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra subay ve astsubaylar katıldı.
Törende şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz tarafından dua edildi.Yapılan duanın ardından şehitlerin cenazesi uğurlandı. Tören basına kapalı gerçekleşti.

Şehit Cenaze Askeri Helikopter Şehit Aileleri Helikopter 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı