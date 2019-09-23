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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Hakkari ve Yüksekova'daki törenler

Şehit General Siyasi Parti Teröristler Helikopter 

-genel görüntü
-şehit naaşlarından görüntü
-omuzlamada görüntü
-uçağa bırakırken görüntü
-porotokolden görüntü
-asker erkanından görüntü
-duadan görüntü
-memleketlerine uğurlanırken görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 asker, memleketlerine uğurlandı. Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Topçu Teğmen Fikret Dinçer ile Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda yapılan törenin ardından helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda getirildi.
İlçe Müftüsü Şakir Şahin'in dua okumasıyla şehit Tantürk ve Dinçer'in naaşları askerlerin omuzunda askeri uçağa alınarak memleketlerine uğurlandı. Hakkari Dağ ve Komando Tugayında düzenlenen törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı İdris Koç. Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, polis ve askerî personel katıldı.
(MT-ŞAK-
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