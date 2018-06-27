Şehitler için tören düzenlendi - KAHRAMANMARAŞ

- Helikopterle şehit naaşının getirilmesi - Şehir cenazelerini taşıyan araçların tören alanına gelişi - Şehit yakınlarından görüntüler - Törene katılanlardan görüntüler - Törenden detaylar - Saygı duruşu ve dua edilmesi - Şehit cenazelerinin İl Jandarma Komutanlığından tekbirlerle memleketlerine gönderilmesiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsa Özkan ile köy korucusu Fatih Güngör için tören düzenlendi. Törenin ardından Uzman Çavuş İsa Özkan'ın naaşı helikopterle Bursa'ya gönderildi.