Şehitler Günü'nde şehitlikte duygu dolu anlar Haberi

-Şehit yakınlarından görüntü

-Şehit annesi Şükran Yorulmaz ile röp.

-Oğlunun mezarını öpmesi, ağlaması

-Vali ve protokolün gelişi

-Şehit mezarlarına karanfil bırakmaları

-Komiserin şehit annesiyle diyaloğu

-Kur'an-ı Kerim okunması

-Dua yapılması

-Komiserin şehit annesiyle ağlamaları

-Şehitlikten birlikte ayrılmaları



( ZONGULDAK )- Şehit annesi 22 yıl önce şehit verdiği oğlunun mezarını öpüp gözyaşı döktü ZONGULDAK



- Zonguldak'ta 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla şehitlikte anma programı düzenlendi.

Vali Ahmet Çınar şehit mezarlarına karanfil bırakırken, 22 yıl önce oğlunu şehit veren Şükran Yorulmaz ise oğlunun mezar taşını öpüp gözyaşı döktü. Törende görevli bir komiser ise güçlükle ayakta duran şehit annesini tören sonuna kadar yalnız bırakmadı. Zonguldak'ta Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla şehitlikte program düzenlendi.

Programa AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır ve Özcan Ulupınar, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, asker ve polislerin yanı sıra daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra şehit aileleri katıldı.

Vali Ahmet Çınar; beraberinde Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz ile birlikte şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından İl Müftüsü Rüstem Can tarafından dua yapılmasıyla birlikte şehitlikte düzenlenen program sona erdi. 22 yıldır şehit acısı yaşıyor Şehit aileleri katıldıkları programda evlatlarının mezarları başında dua edip gözyaşı döktü. 1996 yılında oğlu Yunus Yorulmaz'ı Siirt'te şehit verdiğini anlatan Şükran Yorulmaz, "Acımız var. 22 sene oluyor benim oğlum daha bugün gelmiş gibi. Ne yapalım, hepinizden Allah razı olsun. Devletimiz, milletimiz sağolsun. Siirt Okçular'da oğlum şehit düştü. Bunun durumu anlatılamaz içime soracaksın. Allah hepimize sabırlık versin" diye gözyaşı döktü. Oğlunun mezarı başına gelen anne Şükran Yorulmaz, şehidin mezar taşını öperek gözyaşı döktü. Törende görevli bir komiser ise güçlükle ayakta duran şehit annesine destek oldu. Şehit yakını ile birlikte gözyaşı döken komiser, şehit annesine sarılarak teselli etti. Tören sonrası şehit annesi güçlükle oğlunun mezarı başından ayrıldı. Komiser ise şehitlik çıkışına kadar şehit annesinin yanından ayrılmadı.

