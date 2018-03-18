Şehitler anısına yürüyüş düzenlendi - ZONGULDAK

- Yürüyüşten görüntüler - Yusuf Arslan'ın konuşması18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümüZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Ereğli'de, şehitler anısına yürüyüş yapıldı. Bozhane mevkisinde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.Katılımcılar, yürüyüş boyunca "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganları attı. Yürüyüşe, güzergah boyunca çevredekiler ve sürücüler, alkışlar ve korna çalarak destek verdi.Yürüyüş sonunda Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okudu.Grup adına konuşma yapan Yusuf Arslan, 18 Mart Çanakkale Savaşları'nın, 1. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren, tarihe "Çanakkale geçilmez" sözü ile yazılan büyük bir destan olduğunu belirtti. Çanakkale Zaferi'nin sadece Türk milletinin değil tüm mazlum milletlerin emperyalizme karşı ilk zaferi olduğunu anlatan Arslan, şöyle konuştu:"Türk bağımsızlık savaşının temelleri Çanakkale'nin sularında Conkbayırı'nda ve Anafartalar'da atılmıştır. Dünyanın tarihinin akışını değiştiren bu zafer büyük Türk ulusuna Gazi Mustafa Kemal gibi dahi bir lider hediye etmiştir. Zaferin yıl dönümü vesilesiyle bu savaşta yer alarak adını tarihe altın harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve fedakar milletimizin önünde saygı ile eğiliyoruz. Bugün Suriye'de kahramanca mücadele eden Mehmetçikimizi, Afrin şehitlerimizi, gazilerimizi minnet, saygı ve şükranla bir kez daha anıyoruz."