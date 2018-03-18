Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Şehitler anısına yürüyüş düzenlendi - ZONGULDAK

Şehitler anısına yürüyüş düzenlendi - ZONGULDAK

- Yürüyüşten görüntüler - Yusuf Arslan'ın konuşması18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümüZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Ereğli'de, şehitler anısına yürüyüş yapıldı. Bozhane mevkisinde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.Katılımcılar, yürüyüş boyunca "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganları attı. Yürüyüşe, güzergah boyunca çevredekiler ve sürücüler, alkışlar ve korna çalarak destek verdi.Yürüyüş sonunda Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okudu.Grup adına konuşma yapan Yusuf Arslan, 18 Mart Çanakkale Savaşları'nın, 1. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren, tarihe "Çanakkale geçilmez" sözü ile yazılan büyük bir destan olduğunu belirtti.
Çanakkale Zaferi'nin sadece Türk milletinin değil tüm mazlum milletlerin emperyalizme karşı ilk zaferi olduğunu anlatan Arslan, şöyle konuştu:"Türk bağımsızlık savaşının temelleri Çanakkale'nin sularında Conkbayırı'nda ve Anafartalar'da atılmıştır. Dünyanın tarihinin akışını değiştiren bu zafer büyük Türk ulusuna Gazi Mustafa Kemal gibi dahi bir lider hediye etmiştir. Zaferin yıl dönümü vesilesiyle bu savaşta yer alarak adını tarihe altın harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve fedakar milletimizin önünde saygı ile eğiliyoruz. Bugün Suriye'de kahramanca mücadele eden Mehmetçikimizi, Afrin şehitlerimizi, gazilerimizi minnet, saygı ve şükranla bir kez daha anıyoruz."

Emperyalizm Sivil Toplum Kuruluşu Saygı Duruşu Sivil Toplum Bağımsızlık 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Kazakistan Bağımsızlık Günü KutlandıKazakistan Bağımsızlık Günü Kutlandı
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı