Şehitler anısına gökyüzüne meteoroloji balonu bırakıldı

- Elazığ’da şehitler anısına gökyüzüne Türk bayraklı meteoroloji balonu bırakıldı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü , Dünya Meteoroloji Günü kapsamında Ahmet Aytar Meydanı’na stant kurdu. Vatandaşların ve öğrencilerin ilgi odağı olan stantta, meteoroloji tarafından kullanılan cihazlar tanıtıldı. Daha sona günün anlamına binaen şehitler anısına gökyüzüne Türk bayraklı meteoroloji balonu bırakıldı. 23 Mart’ın her sene Meteoroloji Günü olarak kutlandığını belirten Bölge Müdürü Taner Erdoğan “Bu kutlamalarda stant açmamızın en önemli sebebi, vatandaşa yaptığımız hizmetleri göstermektir. Vatandaşlarımıza farkındalık oluşturmak için bu standı açtık. Meteoroloji gelişen teknoloji ile beraber artık her il ve ilçemizde bin 631 noktada ölçüm yapmaktadır. Eskiden klasik ölçüm aletleriyle günde 3 kez yaptığımız ölçüler şimdi 7 gün 24 saat olmak üzere saniyelerle yapılmaktadır” dedi.

81 noktadan deniz ölçümleri yapıldığını aktaran Erdoğan, “Diğer ülkeden aldığımız tahminleri artık kendimiz yapmaktayız. Havacılık için çok büyük hizmetlerimiz var. 73 havaalanında güvenli uçuş sağlanması için 7-24 hizmet vermekteyiz. Yüksek atmosfer bilgilerini almak için meteoroloji balonları bırakıyoruz. 9 istasyonumuzda her gün iki kez yüksek atmosfer bilgilerini ölçüyoruz. Bilimsel araştırmalarda ve vatandaşlarımızın hizmetlerinde tahminlerimizi kullanıyoruz. Hem de uçacakların rahatça sefer yapması için hizmet etmekteyiz”diye bilgi verdi.