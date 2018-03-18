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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Şehitler anısına fidan dikildi - KARABÜK

Şehitler anısına fidan dikildi - KARABÜK

- Şehit anneleri Ülker Akpınar ile Zehra Yalçın'ın fidan dikimi detayları Karabük 'te şehitler anısına fidan dikildi - Karabük 'te, terör operasyonlarında veya saldırılarında şehit olan asker ve siviller anısına fidan dikimi yapıldıKARABÜK (AA) - Karabük 'te, terör olaylarında şehit olan asker ve siviller için fidan dikimi gerçekleştirildi.
Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Karabük Üniversitesi organizasyonunda şehit yakınları ve gazilere yemek verildi.
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, diğer protokol üyeleri ile askeri erkanın katıldığı yemekte, şehit yakınları ve gazilere Türk bayrağı hediye edildi.Daha sonra, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar ve Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristlerce açılan ateşle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile kentteki diğer şehitler adına fidan dikimi yapıldı.Üniversite yerleşkesinde başta Akpınar ile Aybüke ve kentteki diğer şehitler adına yapılan organizasyonda, şehit Akpınar'ın fidanını annesi Ülker Akpınar, Aybüke öğretmeninkini ise annesi Zehra Yalçın dikti.

Şehit Yakınları Öğretmen Terör Örgütü Teröristler Saldırı 

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