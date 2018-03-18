Şehitler abidesindeki dev Türk bayrağı kuvvetli rüzgar nedeniyle 3 kez hasar gördü Haberi



- 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı törenleri öncesinde, Şehitler Abidesi önünde bulunan 76 metre uzunluğundaki bayrak direğine çekilen 337,5 metrekarelik dev Türk bayrağı, kuvvetli rüzgar nedeniyle hasar gördü. Bayrak, alandaki görevlilerce 3 kez yenisiyle değiştirildi. 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında, bugün saat 14.30’da Şehitler Abidesi önünde düzenlenecek tören öncesi alandaki 76 metre uzunluğunda direğe çekilen dev Türk bayrağı, saatteki hızı 37 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle hasar gördü. Bayrak, alandaki görevlilerce hemen yenisiyle değiştirildi. Ancak yeni bayrak da henüz direğe çekilirken rüzgara dayanamadı. Yeniden direğe çekilen 3’ncü bayrak da hasar görünce görevliler 4’ncü bayrağı direğe çekti. Şehitler abidesindeki tören, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara - Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ve Kule Temel Kazık Çakma Töreninin ardından başlayacak. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki bakanlar da katılacak. Çanakkale Şehitler Abidesi önünde 2008 yılında yaptırılan 76 metrelik bayrak direğine, boğaz geçişi yapan gemilerden de rahatlıkla görülebilen 216 metrekarelik dev Türk bayrağı çekiliyor. 18 Mart törenlerinde ise 216 metrekarelik bayrağın yerini 337,5 metrekarelik daha büyük bir bayrak alıyor.

