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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Şehit Yasin Çubuk'un naaşı Afyonkarahisar'a geldi Video

Şehit Yasin Çubuk'un naaşı Afyonkarahisar'a geldi Video

Şehit'in naaşının uçaktan indirilişi

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Çatışma Güvenlik Güçleri Askeri Uçak Karahisar Teröristler 


- Iğdır'da PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un naaşı memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.
Türkiye-iran -İran sınırında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un cenazesi, askeri uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına getirildi.
Şehidin cenazesinin yarın öğle vakti Şuhut'a bağlı Balçıkhisar Beldesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.
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