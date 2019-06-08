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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şehit Yasin Çubuk için Mevlid-i Şerif okutuldu

Şehit Yasin Çubuk için Mevlid-i Şerif okutuldu

Şehit Yasin Çubuk için Mevlid-i Şerif Okutuldu

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Şehit Karahisar Terör Örgütü Saldırı 


- Şırnak'ın Uludere İlçesinde, terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Çubuk için ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu. Şehit Yasin Çubuk’un memleketi Balçıkhisar köyünde okutulan mevlitte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. Düzenlenen mevlid-i şerif proğramına, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat İbrahim Yurdunuseven, İkmal Albay İkmal VE Garnizon Komutanlığı Erkan Başkanı Ali İhsan İmre, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Şehit ve Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile köy halkının katıldı.
Proğramda Şehit Yasin Çubuk’un ailesi tarafından mevlid-i şerife katılanlara yemek ikramı yapıldı. Yemek ikramının ardından yapılan yemek duası ile Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Çubuk için okutulan mevlid-i şerif sona erdi.
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