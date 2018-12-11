Şehit Yarbay Songül Yakut'un adının verildiği okulda kütüphane açıldı - MALATYA
- Şehit Yarbay Songül Yakut'un adının verildiği okuldan görüntüler - Malatya Valisi Aydın Baruş'un öğrenciler tarafından karşılanması - Vali Baruş'un öğrencilerle konuşması - Vali Baruş'un konuşması - Jandarma Astsubay Betül Say'ın şiir okuması - Kütüphanenin açılışıŞehit Yarbay Songül Yakut'un adının verildiği okula kütüphane açıldı - Şırnak Uludere ilçesi Şenoba kırsalında helikopter kazasında şehit olan Yarbay Songül Yakut'un adının verildiği ilk ve ortaokulda kütüphane açıldı - Malatya Valisi Aydın Baruş: - "Çocuklar okulda Şehit Songül Yakut'un adını gördükçe, vatan için fedakarlığın, çalışmanın ve gerektiğinde canını verebilmenin ne demek olduğunu daima yüreklerinde yaşatacaklarına inanıyoruz"MALATYA (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba kırsalında helikopter kazasında şehit olan Yarbay Songül Yakut'un Malatya 'nın Akçadağ ilçesinde adının verildiği ilk ve ortaokulda kütüphane açıldı.İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğine bağlı görevliler, Yakut'un adının verildiği ilk ve ortaokulda düzenlenen kütüphane açılış programı düzenlendi. Şehit Yarbay Songül Yakut'un fotoğrafının basılı olduğu tişörtü giyen öğrenciler, Malatya Valisi Aydın Baruş'u çiçek ve Türk bayrağıyla karşıladı.Programın açılışında konuşan Baruş, vatan toprağından şehitler sayesinde özgür yaşadıklarını belirtti. Helikopter kazasında şehit olan Yarbay Songül Yakut'un adının verildiği okulda yine şehit anısına bir kütüphanenin açıldığını anımsatan Baruş, "O bu vatanı bizlere kanlarıyla emanet eden binlerce şehidimizden biridir. O Türkiye'nin ilk kadın jandarma komutanıdır. Türk kadınına örnek olan bir cesaret ve fedakarlık ifadesini gösteren bir kişi olmuştur. Şırnak Uludere'de göreve giderken şehit oldu ve şehitlik makamına ererek, bizlere bu vatanın, toprakların ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı." dedi. Şehitlerin isimlerini vatan toprakları üzerinde ilelebet yaşatmanın vazifeleri olduğunu aktaran Baruş, "Akçadağ ilçesi, Ören Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokula Şehit Songül Yakut'un ismini verdik. Bugün açtığımız kütüphane de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Şehit Songül Yakut'un adına yapıldı. Çocuklar okulda Şehit Songül Yakut'un adını gördükçe, vatan için fedakarlığın, çalışmanın ve gerektiğinde canını verebilmenin ne demek olduğunu daima yüreklerinde yaşatacaklarına inanıyoruz." diye konuştu. İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Betül Say da şehit Songül Yakut'un silahlı kuvvetlerin kınalı çiçeği olduğunu söyledi.
Say, şehide "Evlenmeyecek misin?" diye sorulduğunda "Ben zaten evliyim, üniformam benim gelinliğim" diye cevap verdiğini anlatarak, şöyle konuştu:"Milletimiz, inancını yaşamak ve yaşatmak, ezanı susturmamak, bayrağı indirmemek, milli ve manevi değerleriyle bağımsız olarak yaşamak için canıyla mücadele etmeyi Allah'ın emri kabul etmekte. Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum inancıyla yaşamaktadır. Yakut ailesi ülkesi için bir evladını feda etti ancak burada eğitim gören tüm çocuklar Yakut ailesinin birer çocuğu olacak."Konuşmaların ardından Baruş, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Mili Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Müftüsü Ümit Çimen, öğrencilerle açılış kurdelesini kesti.Programda daha sonra şehit Yarbay Songül Yakut'un hayatını anlatan kısa video izlendi.