Şehit Yarbay Songül Yakut’un adı kütüphanede yaşayacak

Türkiye'nin ilk kadın İlçe Jandarma Komutanı Songül Yakut'a vefa



- Şırnak’ın Uludere ilçesinde düşen askeri helikopterde şehit olan 13 askerden biri olan Yarbay Songül Yakut’un adını taşıyan okulda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan kütüphaneye de şehit Songül Yakut’un adı verildi.

31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde düşen helikopterde şehit olan 13 askerden biri olan Türkiye'nin ilk kadın İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Songül Yakut'un adı doğup büyüdüğü köyde yaşatılıyor. Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde Şehit Yarbay Songül Yakut İlk ve Ortaokulunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Z Kütüphanesine de Yakut’un adı verildi.

Kütüphanenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Malatya Valisi Aydın Baruş, Akçadağ Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat, Akçadağ Belediye Başkan Vekili Anbulvahap Türk, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Müftü Ümit Çimen, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, MTSO Yönetim Kurulu üyesi ve Akçadağ Başkan aday adayı Mustafa Kırteke ile resmi kurum temsilcileri, veliler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Okulun dış binasına ‘Şehit Yarbay Songül Yakut kalbimizdesin’ yazılı poster asılırken, programa katılan Vali Baruş, üzerinde şehit Yakut’on fotoğraflarının yer aldığı tişörtleri giyen öğrencilerle yakından ilgilendi. Programda bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Betül Say, geçmişten günümüze ülkesi için mücadele eden kadınlardan birisinin de helikopter kazasında şehit olan Songul Yakut olduğunu söyledi.



Şehit Songül Yakut'un silahlı kuvvetlerin kınalı çiçeği olduğunu belirten Say, “Kendisine evlenmeyecek misin diye sorulduğunda, 'ben zaten evliyim, üniformam benim gelinliğim' diyen asil Türk kadını” ifadelerine yer verdi. Vali Aydın Baruş ise Yakut’un bu vatanı bizlere kanlarıyla emanet eden binlerce şehidimizden biri olduğunu ifade ederek, "O Türkiye'nin ilk kadın jandarma komutanıdır. Türk kadınına örnek olan bir cesaret ve fedakarlık ifadesini gösteren bir kişi olmuştur. Şırnak Uludere'de göreve giderken şehit oldu ve şehitlik makamına ererek, bizlere bu vatanın, toprakların ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Çocuklarımız okulda Şehit Songül Yakut'un adını gördükçe, vatan için fedakarlığın, çalışmanın ve gerektiğinde canını verebilmenin ne demek olduğunu daima yüreklerinde yaşatacaklarına inanıyoruz” diye konuştu.

Programda daha sonra Şehit Songül Yakut için hazırlanan video izlendi.