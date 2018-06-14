Şehit yakınlarının hüzünlü bayramı - KÜTAHYA

- Şehit yakınlarının şehit mezarları başında Kur'an okumaları - Protokol üyelerinin şehitliği ziyaret etmeleri - Vali Ahmet Hamdi Nayir'in açıklaması - Şehit yakını Tekin Ködük ile röportaj - Dua edilmesiŞehit yakınlarının hüzünlü bayramı - Kütahya 'da, şehit aileleri ve yakınları, Hava ve Polis Şehitliği'ni ziyaret ederek kabirlerin başında Kur'an - ı Kerim okuyup dua etti - Vali Ahmet Hamdi Nayir: - "Şehitlerimiz, bu devlet ve milletin ve de ailelerimizin birer evladı oldukları için onları şehit yakınları ile ziyaret edip onlar için dua ediyoruz"KÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da, Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle şehit aileleri ve yakınları Hava ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve şehit aileleri kabirlerin başında Kur'an - ı Kerim okuyup dua etti.Vali Nayir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her bayram arifesinde olduğu gibi Ramazan Bayramı arifesinde de şehitliği ziyaret ederek şehitler için dua ettiklerini hatırlattı.Bayramlarda ailelerin bir araya geldiğini dile getiren Vali Nayir, şöyle konuştu:"Şehitlerimiz, bu devlet ve milletin ve de ailelerimizin birer evladı oldukları için onları şehit yakınları ile ziyaret edip onlar için dua ediyoruz. Her bayram arifesinde bizler şehit ailelerimizle buraya gelip onlar için dua ve Kur’an okuyoruz. Bizler için en büyük fedakarlığı yapan şehitlerimize böylece bir karşılık vermiş oluyoruz. Allah rahmet eylesin, Allah geride kalanlarına sabır ve sağlık versin. İnşallah bu şehitlerin en az olduğu, olmadığı günlere de ulaşırız."Yaklaşık 25 yıl önce Şırnak’ta terörle mücadele ettiği sırada şehit olan İbrahim Ködük'ün kardeşi Tekin Ködük, ağabeyinin olmadığı bir bayrama daha hüzün içerisinde girdiklerini söyledi.
Kardeşinin acısını yüreklerinde taşımaya devam ettiklerini ifade eden Ködük, "Kardeşimin acısını unutmam mümkün değil ama kardeşim şehit oldu, çok güzel bir mertebede. Keşke ben de şehit olabilsem. Bizim bayramımız da seyranımız da burası. Tüm şehit yakınlarına söylüyorum, üzülmesinler. Arkalarında devletimiz, milletimiz var, valimiz var. 2017 yılında da Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Murat Ködük de amcamın oğlu. İki şehit verdik bu vatana. Vatan sağ olsun." diye konuştu. İl Müftülüğüne bağlı görevliler de şehitler için Kur'an - ı Kerim okurken Müftü Hüseyin Hazırlar da şehitler için dua etti.Nayir ve beraberindekiler, mezarlara karanfiller bırakıp şehit yakınlarına başsağlığı diledi.