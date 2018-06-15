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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Şehit yakınlarının hüzünlü bayramı - İSTANBUL

Şehit yakınlarının hüzünlü bayramı - İSTANBUL

- Şehitlikten detaylar - Dua edilmesi - Nurten Özerkan, Mehmet Irmak ve Deniz Yulalı'nın konuşmasıŞehit yakınlarının hüzünlü bayramı - Yakınlarının Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar, Kur'an okuyup dua ettiİSTANBUL (AA) - Şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret ettiSabahın erken saatlerinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, burada yakınlarının kabri başında Kur'an - ı Kerim okudu, dua etti.Siirt'te 1994'te şehit olan oğlu er Saim Özerkan'ın kabri başında dua eden annesi Nurten Özerkan, her bayramda oğlunun kabrini ziyaret ettiğini söyledi.

Özerkan, terörün önceki dönemlere göre azaldığını ancak tam olarak bitmesini istediklerini belirtti.
Hakkari'de şehit olan er Mehmet Irmak'ın babası Mehmet Irmak ise oğlunu kaybettiğinden bu yana bayramları buruk yaşadığını ifade etti.
Tunceli'de 1995'te Tunceli'de şehit düşen er Erdal Yulalı'nın kardeşi Deniz Yulalı ise şunları anlattı:"Ağabeyimin vefatından dolayı çok sıkıntılar yaşadık. Onun şehit olmasının ardından annemi de üzüntüden kaybettik. Terörün kötü yüzü her yerde kendini gösteriyor. İnşallah terör bir an önce biter ve bizler de refaha kavuşuruz. Bayramın ilk günleri ağabeyimin kabri başında geçiyor. Uzak olmamıza rağmen gelip ağabeyimin kabrini ziyaret ediyoruz."Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehitliğe gelen ailelere gül ve lokum ikram etti, çeşitli hediyeler verdi.

Şehit Abrin Allah 

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