Şehit yakınlarından tiyatrolu bağımlılık uyarısı İzle

-Şehidin fotoğrafını tutmaları

-röportaj

-Oyunu izlemeye gelenlerin görüntüsü

-Gaddar ana oyunu

-Terapi oyunu

-Uyduya bağlan oyunu

-Çiğdem oyunu

-Ve oyuncuların izleyenleri selamlaması



( ADANA -ÖZEL)- Adana'da 2 şehit babası, 2 şehit eşi ve 3 şehit çocuğundan oluşan tiyatro grubu teknoloji ve uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek için 5 perdelik "Bağımsız Çocuklar" adlı oyunu sahneledi- Şehit yakınlarının gerçek tiyatro oyuncularını aratmayan performans sergilediği oyunda salon tamamen doldu- Şehit eşi Nilgün Bezik: "Yaralı insanlar olarak yarası olan insanlara yara bandı olmaya çalıştık"- Tiyatroda son perde olan "Çiğdem" isimli oyunca sevgisizlikten uyuşturucu batağına düşen bir kızı canlandıran şehit kızı Psikolog Batın Bezik, 3 dakikada gençlerin neden uyuşturucu batağına düştüğünü özetledi ADANA



- Adana'da 2 şehit babası, 2 şehit eşi ve 3 şehit çocuğundan oluşan tiyatro grubu teknoloji ve uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek için 5 perdelik "Bağımsız Çocuklar" adlı oyunu sahneledi.Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi üyeleri, son yıllarda artan teknoloji ve uyuşturucu bağımlılığının zararlarına dikkat çekmek için etkinlikler düzenlemeye karar verdi.16 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu eşi şehit olunca, o zaman biri 2 yaşında, diğeri ise 7 yaşında iki çocuğuyla kalıp bir çok güçlüğü tek başına aşan Nilgün Bezik, tiyatro ile bağımlılığa dikkat çekme önerisinde bulundu. Bu öneri kabul edilince Bezik'in babasını hiç bilmeyen oğlu Berker ile okuyup psikolog olan kızı Batın Bezik'in de aralarında olduğu, şehit babaları Cumali Demir, Mevlüt Kubat, şehit eşi Sema Erdoğan, şehit çocuğu Oğuzhan Kaşan ve 3 sivil bir tiyatro grubu kurdu.Adana Büyükşehir Belediyesindeki profesyonel tiyatroculardan yardım alan ekip Ahmet Atar'ın yazdığı "Hırsız var, "Gaddar Ana", "Uyduya Bağlan", "Terapi" ve "Çiğdem" isimli oyunların provasına başladı.

Yaklaşık 1 ay prova yapan ekip hazır olunca dün akşam oyunu sahneledi. Oyun "Hırsız Var" ile başlayıp "Çiğdem" ile son buldu. Salonun tamamının dolduğu gecede şehit yakınları gerçek tiyatrocuları aratmayacak performans sergiledi. "Gaddar Ana" oyununda şehit eşi Nilgün Bezik gaddar bir uyuşturucu baronunu canlandırırken, oğlu Berker Bezik de oyunda uyuşturucu satıcısını oynadı. Terapi oyununda ise şehit kızı Batın Bezik bir psikologu canlandırıp çeşitli bağımlılıkları olan gençleri terapi etmeye çalıştı. Bu oyunda şehit eşi Nilgün Bezik iki çocuğuyla birlikte aynı sahneyi paylaştı. En beğenilen ve olumlu tepki alan oyun ise 'Uyduya Bağlan' oldu. Oyunda son yıllarda artan cep telefon bağımlılığı anlatıldı. Bir aile evdeyken anne ve iki çocuğunun telefona dalıp çalan kapıyı açmayıp mesajla çilingir çağırmaları konu alındı. Ayrıca oyunda mavi balina oyunu ile çocukların intihar etmesine de değinildi. Çiğdem oyununda ise Batın Bezik sevgisizlikten uyuşturucu batağına düşen bir genç kızı canlandırdı. Bezik performansıyla büyük beğeni topladı."Yaralara yara bandı olmak istedik"Şehit eşi Nilgün Bezik, "Oyunumuzda her türlü bağımlılığı ele almaya çalıştık. Alışveriş, internet ve madde bağımlılığına vurgu yaptık. Bizler şehit aileleri olarak yaralı insanlarız hepimizin yara bandına ihtiyacı var, biz istedik ki yara bandına ihtiyacı olan insanlar, başka yara bandına ihtiyacı olan insanlara yara bandı olsun. Madde ve oyun bağımlılığından çok zarar gören insanlar var bizler de yaralı olduğumuz için bir kişinin bile iyi olmasını sağlayabilirsek ne mutlu bize diyerek yola çıktık" dedi.

Şehit kızı Batın Bezik ise, "Hep birlikte böyle bir etkinlikte bulunduğumuz için çok mutluyuz. Annemin de dediği gibi bizler yaralı insanlarız. Bu konuda çok yara almış insanlar var yaşadıkları olaylar ellerindeki bütün iyi şeyleri almış. Maddiyat, aile ve arkadaş olsun bütün çevrelerini bir virüs gibi yavaş yavaş yok etmeye çalışan bir olay bu ama insanlar bunun farkında bile olmuyorlar. Bu olaylar en son ölüme kadar gidiyor ya da en sonunda hayatlarında çok büyük kayıplar oluyor daha sonra bunun farkına varıyorlar. Biz küçükte olsa bir farkındalık oluşturmayı amaçladık, bir insan bile bizim için çok büyük bir kazanç ama umarım büyük bir kitleye ulaşırız. Madde, oyun ve alışveriş bağımlılığına değinmeye çalıştık" diye konuttu,Bezik tiyatro da ölüme götüren "mavi balina" gibi oyunların tehlikesine de değindiklerini belirterek, "Bildiğiniz üzere bir oyun var bazı komutlar veriyor ve çocuklar bilinçsizce bu talimatları yerine getiriyor hatta canlarından oluyorlar bizler de bu tarz konulara değinmeye çalıştık umarım çocuklar için ve ebeveynler için faydalı olur" dedi.





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