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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Şehit yakınlarından İstiklal Marşı klibi

Şehit yakınlarından İstiklal Marşı klibi

şehit yakınlarının şiir okuması

Gaziler Şehit Şehit Yakınları Şehit Babası 

-gazilerin şiir okuması

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde hazırlanan İstiklal Marşı klibinde, şehit yakınları, gaziler ve ilçe kaymakamı yer aldı. Kırıkhan ilçesinde Şehit Hurşit Uzel Proje İmam Hatip Ortaokulu tarafından, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırlandı. Klipte, İlçe Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu başta olmak üzere, şehit babası ve annesinin aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, İstiklal Marşı'nın kıtalarını seslendirdi. Klip büyük beğeni topladı.
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