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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Şehit yakınlarından HDP önünde eylem yapan ailelere destek

- Şehit yakınlarından HDP önünde eylem yapan ailelere destek

Ailelerden görüntü

Şehit Yakınları Şehit Yakını Şehit Aileleri Terör Örgütü Şehit Ailesi 

-Ayşe Sula Köseoğlu açıklaması
-Gülşen Özcan röportaj
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocukları dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan 45 aileye destek ziyaretleri devam ediyor. Trabzon’dan gelen şehit yakınları HDP önünde ailelerin başlattığı oturma eylemine katılarak destek verdi. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan 45 aileye destek ziyaretleri devam ediyor. Ailelere destek vermek isteyen 3'ü şehit yakını olmak üzere 10 anne ve eski AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annelere desteğe geldi. HDP önündeki aileleri ziyaret eden grup adına konuşan eski AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Diyarbakırlı annelerin evlatlarına sahip çıkmak adına büyük bir tavır ortaya koyduğunu belirtti.
Köseoğlu, "Trabzon’da şehit ailelerimizin ve bir grup sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle annelerin yanında olduğumuzu ifade etmek adına buraya geldik. Annelerin el koyduğu hiçbir işin yarım kalmayacağına ve sonuca ulaşacağına inanıyorum. Buradaki yürekli anneleri tebrik ediyorum, evlatlarına, ülkesinin geleceğine sahip çıkan annelerin bu onurlu duruşuna bizde Trabzon’dan destek vermek amacıyla geldik. Dualarımız başından beri onlarla, buraya gelirken Eren Bülbül’ün annesiyle telefonla konuşma fırsatım oldu, kendisi de bu annelerin yanında olduğunu dua ettiğini, televizyonu ağlayarak izlediğini ifade etmişti selamlarını getirdik” dedi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinden taşınan hafriyatın döküldüğü Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi karşısındaki boş alanın yanında bulunan mezarlık duvarının altına teröristlerce bırakılan patlayıcının, zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu 16 Ocak 2017'de şehit olan polis memuru Kadir Miraç Özcan'ın annesi Gülşen Özcan da, Trabzon’dan Diyarbakır annelerine destek vermek için geldiğini söyledi.

Özcan, “Trabzon’dan geliyorum, oğlum burada Diyarbakır’da patlamada şehit oldu. Benim buraya gelme nedenim, biz bu vatana bir bedel ödedik, şuanda da bize görev düştüğünü düşündüm, şehit ailesi olarak annelere destek vereceğiz. Biz biliyoruz ki bu aileler asla çocuklarını teröre vermezler, kandırılarak götürüldüler onun için buradayız. Asla yılmayacağız tekrar tekrar geleceğiz. Şehit aileleri olarak bu annelerin elini tutacağız” diye konuştu.
Ziyaretçiler, konuşma sonrası HDP önünde dev Türk bayrağı ile 'Trabzon ve Diyarbakır anneleri el ele' pankartı açtı. (MB-YRT-
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