Şehit yakınları, Şehitlik Müzesinin açılışına katıldı

- Şanlıurfa’da İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce tarafından açılışı gerçekleştirilen Şehitlik ve Şehitlik Müzesinde şehit askerin yakınları hem duygulandırdı, hem de gururlandırdı. Protokolün yanından bir an olsun ayrılmayan şehidin 8 yaşındaki yeğeni şehitler için hazırlanan sinevizyon filmini izlediği sırada duygulanırken şehidin kız kardeşi ise kardeşiyle gurur duyduğunu belirtti.

Şehidin kanser hastası olan annesi de kocasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmeyi çok istediğini fakat ömrünün yetmeyerek iki ay önce hayatını kaybettiğini dile getirdi. Ölmeden önce kocasının vasiyetini yerine getirmek istediğini söyleyen şehit annesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına giderek son defa görmek istediğini dile getirdi. Şanlıurfa Valiliği ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından içerisinde şehitlerin mezarlarının bulunduğu Şehitlik ile şehitlerin geride bıraktıkları eşyalarının sergileneceği Şehitlik Müzesinin açılışı yapıldı. Asri Mezarlıkta bulunan şehitlikteki müzenin açılışını İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Amasya Valisi Osman Varol ile birlikte Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ve şehit yakınları yaptı. Açılış törenine katılan bir şehidin yakınları, herkesi hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. 2018 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Menduh Çelik’in 8 yaşındaki küçük yeğeni Yakup Enes Ünlü, protokolle birlikte İstiklal Marşı okuyup açılış duasına eşlik etti. Sinevizyon gösterisinde gözleri doldu Protokol üyeleri, açılışın ardından aynı alanda bulunan sinevizyon salonuna geçip şehitler için hazırlanan filmi izledi. İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile birlikte salona giren Yakup Enes Ünlü’nün gözleri filmi izlerken doldu. Kelimeler boğazına dizildi Şehit dayısı için açılış törenine katıldığını söyleyen Yakup Enes Ünlü, Menduh Çelik benim dayım oluyor. Burada şehit oldu. Ben Cumhurbaşkanımızla görüşmeyi çok istiyorum. Ben onu çok seviyorum, beni onunla görüştürür müsünüz? Dayımı özlüyorum. Onu çok seviyordum. Onu çok özlüyorum. Şehitlerimiz bu vatanı kurtarmak için şehit oldular, bizim için. Şu anda ben onun için buradayım, dayım için buradayım. Dayımı çok özlüyorum” diyerek gözyaşı döktü. "Zalimler, kafirler, teröristler bilsin ki bu yolda her zaman ölüme hazırız" Yakup Enes Ünlü’nün annesi olan şehidin kız kardeşi Sıdıka Ünlü ise hem üzgün hem de mutlu olduğunu belirtti.

Bu yolda şehit olmaya hazır olduklarını söyleyen Sıdıka Ünlü, “Ben şehidin ablasıyım. Şehit Menduh, bir yıl iki ay oldu. Hiç görmedik. Onu çok özlüyorum ama bir taraftan da mutluyum. Vatanımız için, milletimiz için, onurlu bir yolda şehit olduğu için çok mutluyum, İnan çok şeref duyuyorum, gurur duyuyorum. Kardeşimi şehit verdiğimiz için çok mutluyum. Allah bir daha bu acıları bize göstermesin ama gösterirse de her şeyimizle hazırız. Zalimler, kafirler, teröristler bunu bilsin çünkü bu yolda her zaman ölüme hazırız, bunu herkes bilsin” diye konuştu.

Şehidin kanser annesinin son isteği Cumhurbaşkanını görmek Şehidin kanser hastası annesi Nafia Çelik ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek istediğini söyledi.



Kocasının da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmeyi çok istediğini fakat ömrünün yetmeyerek iki ay önce hayatını kaybettiğini söyleyen Çelik, “Şehit Menduh’un anasıyım. Dedim Tayyip’i göreceğim, çok istiyorum. Kanser hastasıyım. Eşim de görmek istiyordu ama vefat etti. Çok istiyordu ama iki ay önce vefat etti. Onu çok seviyoruz. Kurban olayım ona söyleyin, selam da söyleyin” diye konuştu.

