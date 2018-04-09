Şehit yakınları Kahramanmaraş'ta buluştu

- Şehitlik ziyaretinden görüntüler - Adana Jandarma Bölge Komutanı Hacı İlbaş'ın eşi Yasemin İlbaş'ın açıklaması - Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığının davetlisi olarak Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'ten şehit yakınları kente geldiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı davetlisi olarak Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'ten gelen 50 şehit yakınları Kahramanmaraş şehitliğini ziyaret etti.Düzenlenen program kapsamında, Kahramanmaraş Şeyhadil Mezarlığındaki şehitliğe gelen şehit yakınları, şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.Adana Jandarma Bölge Komutanı Hacı İlbaş'ın eşi Yasemin İlbaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerle şehit yakınlarının birbirlerini tanımasını istediklerini söyledi.
Şehit yakınlarının baş tacı olduğunu belirten İlbaş, "Buradaki amacımız şehit ailelerini bir araya getirerek, birbirlerinin tanımaları ve birbirlerinin dertlerine ortak olmaları. Bizlerin her zaman onların yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Şehit ailelerine ne yapsak azdır, onlar bizim başımızın tacıdır." diye konuştu. Şehit Uzman çavuş Ali Bezik'in eşi Nilgün Bezik ise şehit ailelerinin hepsinin aynı acıyı yaşadığını, acılarının aynı olduğunu düşündükleri için farklı illerdeki şehit yakınlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.
Şehit yakınları, program kapsamında kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.