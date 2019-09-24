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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Şehit Volkan Tantürk, tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Volkan Tantürk, tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin cenazesinin camiye getirilmesi

Şehit Cenaze Cenaze Namazı Helal Teröristler 

-Cenaze namazının kılınması
-Şehidin naaşının top arabasına taşınması
-Vatandaşların tekbir getirmesi
-Tören geçişinden detay
-şehidin fotoğrafı

( KOCAELİ )- Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı- Binlerce vatandaş, şehidin arkasından tekbir getirdi KOCAELİ

- Kuzey Irak’ta şehit düşen Piyade Üst Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Tören ananını dolduran binlerce vatandaş, şehidi tekbirle uğurladı.Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu dün şehit düşen Piyade Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk’ün (31) Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, gece saatlerinde uçakla Kocaeli’ye getirildi.
Şehit Tantürk'ün naaşı, daha sonra Gölcük Belediyesi 17 Ağustos Mezarlığı morguna kaldırıldı. Şehit Tantürk’ün naaşı, helallik istenilmesi için Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Mahallesi’nde bulunan evinin önüne getirildi.
Burada Tantürk için ailesi ve yakınlarından helallik istenildi. Tantürk’ün naşını gören yakınları gözyaşların hakim olmadı.Şehit Volkan Tantürk'ün cenazesi daha sonra Değirmendere Merkez Camisi'ne getirildi.
Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazına şehidin annesi Samiha Tantürk, babası İsmail Tantürk, kardeşi Gökhan Tantürk, yakınları, il protokolü ve binlerce vatandaş katıldı.
Naaşı caminin önüne getirilen şehit Volkan Tantürk için helallik istendi Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi top arabasına taşındı. Bu tören alanını dolduran binlerce vatandaş, şehidin arkasından tekbir getirdi.Yapılan geçiş töreninin ardından Tantürk’ün naaşı Garipler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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