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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Şehit Veteriner Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Veteriner Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin ambulans ile getirilmesi

Baba Ocağı Askeri Helikopter Cenaze Namazı Sağlık Ekipleri Teröristler 

-Kılınan cenaze namazı
-Askerlerin omuzlarında taşınması
-Mezarlığa götürülmesi
-Ayakta durmakta zorlanan ailesi
-Şehidin fotoğrafları

( HATAY )- Helallik alınması sırasında ayakta durmakta güçlük çeken şehidin ailesine yakınları ve sağlık ekipleri destek oldu HATAY

- Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında PKK/YPG’li teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan (30) memleketi Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı. Evli olan şehit Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı askeri helikopter ile Hatay’ın Dörtyol ilçesine getirildi.
Şehit Sarıcan’ın naaşı helikopterden alınarak ambulans ile Kuzuculu Mahallesindeki baba ocağına götürüldü. Helallik alınması sırasında ayakta durmakta güçlük çeken şehidin ailesine yakınları ve sağlık ekipleri destek oldu. Şehit Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı daha sonra Kuzuculu Merkez Camiine getirildi.
Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında Kuzuculu Asri Mezarlığına kadar taşınarak son yolculuğuna uğurlandı. Törene Şehit Sarıcan’ın ailesi başta olmak üzere Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, askeri erkan ve çok sayıda ilçe halkı katıldı.

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