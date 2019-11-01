Şehit Vet. Uzm. Çavuş İsmail Sarıcan memleketine uğurlanıyor İzle

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-Şehidin fotoğrafı



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Resulayn’da PKK-PYD terör örgütünün tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Vet. Uzm. Çavuş İsmail Sarıcan son yolculuğuna uğurlanıyor. Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK-PYD terör örgütünün tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Vet. Uzm. Çavuş İsmail Sarıcan Şanlıurfa Gap Havaalanında yapılan törenle memleketine uğurlanıyor. Şehit Sarıcan'ın naaşı, Şanlıurfa Havalimanı'nda yapılan törenin ardından memleketi Hatay’ın Dörtyol ilçesine gönderilecek. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kent protokolü, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.





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