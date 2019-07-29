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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şehit ve gazi yakınlarından Anayasa Mahkemesinin 'hak ihlali' kararına tepki

Şehit ve gazi yakınlarından Anayasa Mahkemesinin 'hak ihlali' kararına tepki

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar konuşma

Mezar Taşları Şehit Anneleri Bireysel Başvuru Gazi Yakınları Terör Örgütü 

-Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen'in konuşması
-Çelenk bırakma
-Genel ve detay

( ANKARA ) Şehit ve gazi yakınlarından Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararına tepki ANKARA

- Şehit ve gazi aileleri, Anayasa Mahkemesi'nin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyen hakkında, "terör propagandası yapma" suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda, "hak ihlali" kararı vermesine tepki gösterdi. Anayasa Mahkemesinin karşısında toplanan grup adına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ortak belirlenen iki ayrı basın bildirisini okudu. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, hiçbir kurumun vatana bedel ödeyen kahramanların, şehit annelerinin, şehit babalarının ve şehitlerin evlatlarının içini sızlatmaya hakkının olmadığını belirterek, “Bunu ne kamu vicdanına ne de şehitlerimizin ailelerine ne de gazilerimize kimse anlatamaz. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararına olumlu yönde oy veren mahkeme üyeleri, askere, polise, vatandaşlarımıza, Türkiye Cumhuriyeti devletine ve vatandaşlarımıza kurşun sıkan teröristleri ’desteklemek suç değildir’ demiştir" dedi.
Aylar, “Anayasa Mahkemesinin değerli mahkeme üyelerini vakfımıza davet ediyorum. Bu bayram birlikte şehitliklerimizi gezelim, gelip görsünler, mezar taşlarına sarılarak, bayramı gözyaşıyla geçiren analara verdikleri kararı anlatsınlar. Bu bayram bir zahmet makamlarından ayrılsınlar, birlikte şehidimizin yetimini ziyarete gidelim. Kapıyı çaldığımızda hala açılan kapıdan asker babasının içeriye girmesini bekleyen yavrularımıza bu kararlarını açıklasınlar" ifadelerini kaydetti.
“Bu karar yargı bağımsızlığına gölge düşürmüştür” Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ise, "Ülkemiz, terörle, teröristlerle çok zor şartlarda mücadele ederken, ’sözde basın bildirisi’ adı altında terör örgütü propagandası yapan bazı sözde akademisyenlerin ceza almalarını ’hak ihlali’ gören Anayasa Mahkemesi üyeleri, açık ve aleni bir şekilde terör örgütlerine iş birlikçilerine ve destekçilerine destek vermiştir. Bu karar yargı bağımsızlığına gölge düşürmüş, Anayasa Mahkemesi’nin güvenirliğini ve tarafsızlık ilkesini zedelemiştir" diye konuştu.
Bildirilerin okunmasının ardından grup, toplu olarak Anayasa Mahkemesi’nin kapısına siyah çelenk bıraktı.
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