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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası - BİTLİS Haberi

Şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası - BİTLİS Haberi

- Turnuva maçından detaylar - Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile röportaj - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ile röportajŞehit ve gazi aileleri için futbol turnuvasıBİTLİS (AA) - Bitlis 'te şehit ve gazi aileleri için halı saha futbol turnuvası düzenlendi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce ailelerin kaynaşması kapsamında yapılan turnuvanın final maçı, şehit binbaşı Zafer Akkuş'a atfedildi.Şehidin resminin basıldığı tişörtleri giyerek maça çıkan sporcular, maç öncesi "seni unutmayacağız" yazılı pankart açtı.Vali Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, maç sonunda takımlara kupa verdi.Vali Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Turnuvanın başladığı tarihte üzücü bir olay yaşandı. Binbaşımız Zafer Akkuş şehit olmuştu. Final maçı da onun hatırasına düzenlendi.
Tüm şehitlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ise turnuvaya sekiz takımın katıldığını belirterek, "Kalleş terör örgütünün saldırısında binbaşımız kaybettik. Bu nedenle final maçını ona atfediyoruz. Sürekli şehit aileleri ve gazilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Şehit Binbaşı Başsağlığı Futbol Turnuvası Şehit Aileleri Terör Örgütü 

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